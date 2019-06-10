Войти
10.06.2019
ТАСС

Рогозин заявил, что готов встретиться с Маском

518
0
0
Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Mike Blake / Reuters

При этом глава Роскосмоса отметил, что не стал бы брать основателя SpaceX на работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не против увидеться с основателем SpaceX Илоном Маском, однако брать его на работу не станет. Об этом Рогозин сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю", - сказал Рогозин.

При этом глава Роскосмоса добавил, что не будет приглашать Маска на встречу специально. "Он занятый человек, я занятый человек, чего его приглашать-то?" - сказал Рогозин.

На вопрос журналиста, стоит ли позвать главу SpaceX на работу в Роскосмос для создания многоразовых ракет, Рогозин ответил "нет", уточнив, что "нужно своих поднять".

Ранее Илон Маск в ответ на поздравления главы Роскосмоса с успешным запуском Crew Dragon признался, что в SpaceX всегда восхищались российской космической техникой.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
31.05.2019
"Небезопасно": Пентагон отверг российские двигатели
12.03.2019
Илон Маск отвел Украине главную роль в космонавтике СССР
11.03.2019
Рогозин и Маск обменялись любезностями
11.03.2019
Глава "Роскосмоса" пожаловался на нехватку денежных средств
11.03.2019
Дракон вернулся на Землю: за что Маск благодарит Роскосмос
01.08.2018
Для тех, кто верит в "Ангару" и недолюбливает SpaceX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:42
  • 27
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:21
  • 4
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР