Рогозин заявил, что готов встретиться с Маском

При этом глава Роскосмоса отметил, что не стал бы брать основателя SpaceX на работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не против увидеться с основателем SpaceX Илоном Маском, однако брать его на работу не станет. Об этом Рогозин сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю", - сказал Рогозин.

При этом глава Роскосмоса добавил, что не будет приглашать Маска на встречу специально. "Он занятый человек, я занятый человек, чего его приглашать-то?" - сказал Рогозин.

На вопрос журналиста, стоит ли позвать главу SpaceX на работу в Роскосмос для создания многоразовых ракет, Рогозин ответил "нет", уточнив, что "нужно своих поднять".

Ранее Илон Маск в ответ на поздравления главы Роскосмоса с успешным запуском Crew Dragon признался, что в SpaceX всегда восхищались российской космической техникой.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.