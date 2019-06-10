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10.06.2019
Интерфакс-АВН

Вашингтон полностью не запрещает использовать российские ракеты для запуска американских спутников - эксперт

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Кирк Пайшер
Кирк Пайшер.
Источник изображения: avianews.info

Санкт-Петербург. 8 июня. ИНТЕРФАКС - США не вводят полный запрет на использование российских ракет-носителей для выведения на орбиту американских космических аппаратов с 2023 года, заявил журналистам президент компании International Launch Services (ILS) Кирк Пайшер.

"Я хочу прояснить один важный момент, санкций против использования российских носителей, о которых шла речь в прессе, в принципе, нет", - сказал Пайшер в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Законодательство не вводит каких-либо ограничений относительно использования российских носителей в коммерческих целях. Оно ограничивает возможность государственных органов США выводить нагрузки в интересах министерства обороны США на российских носителях", - отметил он.

Он пояснил, что речь идёт о введённом в декабре 2017 года законе.

"Те новости, которые сейчас звучат в прессе, они связаны с правилами и регулятивными мерами относительно реализации, имплементации этого закона", - сказал президент ILS.

Он отметил, что в истории запусков российских носителей ещё не было случая выведения полезной нагрузки в интересах Минобороны США.

Кроме того, закон ограничивает возможность использования американскими властями космических двойного назначения.

"Некоторое время назад такие нагрузки двойного назначения имели большую популярность, чем сегодня, при этом у нас по статистике получался один такой спутник раз в два года", - сказал Пайшер.

Ещё одной категорией космических аппаратов, с которыми связаны ограничения, вводимые с 2023 года, он назвал выводимые российскими ракетами коммерческие спутники, данными которых могут пользоваться власти США в оборонных целях.

Говоря о целях закона, глава ILS заявил, что власти США объясняют его необходимость обеспечением кибербезопасности.

"В настоящее время мы пытаемся понять, в чем заключаются эти правила и регулятивные меры, и каким образом мы можем соответствовать этим требованиям с тем, чтобы мы никак не повлияли на кибербезопасность, а также о том, как свести к минимуму негативные последствия в части использования российских носителей для выведения коммерческих спутников", - сказал Пайшер.

Он заявил, что данный документ Пентагона неправильно подавать как полный запрет на использование российских носителей в США.

"Это не так, нет полного запрета. Мы не думаем, что негативные последствия для нас будут большими. На сегодняшний день нет санкций, которые стали бы препятствием для использования российских носителей и выведения коммерческой нагрузки. Более того, все ранее вводившиеся санкции отравляли нетронутой эту сферу. Мы не ждём никаких изменений", - сказал президент ILS.

Ранее сообщалось, что Пентагон запретил использование российских ракет для выведения американских спутников с 2023 года.

Компания ILS была создана в 1995 году российским Центром имени Хруничева и американской корпорацией Lockheed Martin, которая в 2006 году вышла из партнерства. В 2008 году Центр имени Хруничева выкупил эту долю, сделав ILS считается его дочерним предприятием.

Российско-американское совместное предприятие International Launch Services имеет эксклюзивное право на маркетинг пусковых услуг разработанных и производимых Центром Хруничева ракет-носителей "Протон" и семейства "Ангара" на международном рынке.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Lockheed-Martin
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
Кибербезопасность
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