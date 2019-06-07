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07.06.2019

Swiss Military Hanowa - лучшие часы для армии

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В 1990-м году Ханс Нолл, почти 30 лет до этого производивший тикающий товар в виде экзотической бижутерии, зарегистрировал бренд «Swiss Military Hanowa» (SMH). Был взят решительный курс в направлении набитых шестерёнками милитари-моделей.



Критерии качества

Не секрет, что многие из нас предпочитают продукцию военного назначения – от биноклей и обуви до надувных лодок и холодного оружия. Невзрачный зачастую внешний вид с лихвой компенсируют три незаменимые потребительские качества – надежность, простота, долговечность. В случае же, когда великолепная форма кооперируется с уникальным содержанием, потребитель получает рыночный шедевр. Бывает даже так, что фильтром, который безошибочно отделяет навороченный ширпотреб от качественного штучного товара, являются не брендовые витрины, а армейские интенданты.

Гремучая смесь

Традиционные армейские надежность, простоту и долговечность швейцарец дополнил тремя достоинствами: аскетичным изяществом, функциональностью и точностью. Смесь из полудюжины плюсов получилась рыночно гремучей.

Линейки бренда разрабатывались отдельно не только для швейцарских авиаторов, артиллеристов и десантников, но и для различных представителей военной иерархии: «Colonel», «Lieutenant», «Sergeant», «Soldier», «Ranger», «Guardian» и даже просто «Patriot».

Фундамент успеха

Для всей продукции SMH характерны уникальные свойства. Так, корпус изготавливается из т. н. «ювелирной» стали, которая попросту игнорирует влагу всех видов. Защитное стекло выполнено либо из сверхпрочного минерального стекла, либо вовсе из сапфира, тверже которого только алмаз. В совокупности всё это обеспечивает как ударостойкость, так и водонепроницаемость рассматриваемой модели Swiss Military Hanowa при погружении на глубину до 200 метров. Обработанная специальной смесью кожа браслетов не деформируется от воды, а покрытые суперлюмином указатели даже в полной темноте светятся на протяжении нескольких часов. Механизм SMH (от швейцарских фирм ISA, ETA или Ronda) по сути является и хронографом (секундомером с расширенными функциями) и хронометром (сверхточными ходиками). Из дополнительных сервисных функций можно также указать будильник, компас, календарь, тахометрическую шкалу, индикацию уровня заряда батареи и т. д.



Экспансия

Когда к «военной продукции» присмотрелся обыватель, спрос на изделия марки SMH взлетел до заоблачной отметки. Высокие технические и эстетические характеристики и доступные цены привели к появлению таких не «милитарных» линеек, как «Avio», «Challenge», «Classic», «Navy» и даже нежной «Lady». На сегодня имеется уже около 250 моделей бренда SMH! – на все вкусы и возрасты. Стоимость часов этой марки колеблется в диапазоне от $100 до $600 при гарантии в 24 месяца.



Остается добавить, что изделие марки Swiss Military Hanowa будет верой и правдой служить своему хозяину даже не годы – десятилетия. А может быть – и столетия.

  • В новости упоминаются
Страны
Швейцария
Продукция
Patriot ЗРК
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