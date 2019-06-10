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10.06.2019
WarSpot

Carmel — новая винтовка от IWI

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Источник изображения: warspot.ru

Израильтяне создали новый многозадачный автомат. Вчера, 8 июня, портал armyrecognition.com сообщил о том, что на проходящей в Тель-Авиве выставке ISDEF 2019 компания Israel Weapon Industries презентовала новую штурмовую винтовку IWI Carmel.

IWI позиционирует модель Carmel как инновационную, но проверенную в бою оружейную систему, способную выполнять широкий спектр задач. Так, автомат выпускается в четырёх версиях с длиной ствола 267, 305, 368 и 406 мм, что позволяет использовать его как экипажами техники, так и для прицельной стрельбы на средних дистанциях.

Штурмовая винтовка IWI Carmel.

Источник изображения: armyrecognition.com

IWI Carmel использует автоматику с коротким ходом газового поршня и вращающегося затвора. При этом винтовка имеет тройную систему регулировки газового поршня, в том числе для стрельбы с использованием глушителя.

Новый израильский автомат весит чуть больше 3 кг (без магазина и дополнительных аксессуаров). Небольшой массы конструкторам удалось достичь благодаря комбинированию стали, алюминия и элементов из армированного пластика. IWI Carmel выпускается в калибре 5,56?45 мм и совместим с базовыми магазинами для винтовок М4/М16 (AR-15).

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
AR-15
Компании
IWI
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