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10.06.2019
ТАСС

Источник: патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" войдет в состав ВМФ 10 июня

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Патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев".
Патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев".
Источник изображения: Евгений Одиноков/ РИА Новости

10 июня состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага на корабле

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" будет введен в состав Военно-морского флота России 10 июня. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в кораблестроительной отрасли.

"Торжественная церемония подъема Андреевского флага на патрульном корабле проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" и его приема в состав Черноморского флота состоится 10 июня", - отметил собеседник агентства.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов на расширенном военном совете ВМФ России сообщил, что "Дмитрий Рогачев" войдет в состав Военно-морского флота России в июне.

Корабль построен на Зеленодольском судостроительном заводе (Татарстан). "Дмитрий Рогачев" является первым серийным кораблем проекта 22160, разработанного ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро".

Корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны. Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.

Автономность кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость в 30 узлов, дальность плавания - 6 тыс. морских миль. Головной корабль проекта 22160 "Василий Быков" несет службу в составе Черноморского флота. Он был заложен в конце февраля 2014 года, второй представитель типа и первый корабль серии "Дмитрий Рогачев" - летом того же года. До 2020 года Зеленодольский завод планирует передать ВМФ России шесть кораблей проекта 22160.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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