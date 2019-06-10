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10.06.2019
Военное обозрение

Иранские С-300 не будут переброшены в Сирию

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Фактически обозначились границы возможной применимости зенитных ракетных комплексов С-300, которые ранее были поставлены Россией для нужд ПВО Сирии. Если изначально от целого ряда военных экспертов слышались заявления о том, что "теперь ни один израильский самолёт не подлетит…" и всё в этом духе, то на деле всё оказывается предельно просто.

С-300 в Иране

Источник изображения: kudusgunu.com

Дело в том, что Сирия (вероятно, надолго) разделена на несколько основных территориальных частей, в каждой из которых превалирует определённая сила. Территория, контролируемая официальным Дамаском – самая крупная в САР, при этом САА продолжает осуществлять попытки по возвращению под свой контроль других территорий. Одна из таких – провинция Идлиб, где хозяйничают боевики (преимущественно – боевики запрещённой в России террористической "Джебхат ан-Нусры" ), в том числе и те, которых "зелёными автобусами" туда вывезли из Алеппо, Восточной Гуты и других населённых пунктов.

Сирийские расчёты С-300, если можно так выразиться, ограничены рамками обеспечения защиты своей авиации и ключевых позиций на земле (включая командно-административные центры). Ни о каком применении этих зенитных ракетных комплексов со стороны САА, как показывает практика, не идёт речи в том случае, если та же израильская авиация наносит удары по объектам военной активности Ирана. То есть Ирану как бы предлагается защищать свои формирования в Сирии собственными средствами. При этом в ближневосточных СМИ обсуждается вопрос о том, почему бы Ирану не перебросить в САР собственные С-300, ранее купленные у России.

Но у Ирана число действенных средств ПВО ограничено – те же комплексы С-300 не могут быть переброшены в САР по той простой причине, что в связи с грозной риторикой Вашингтона они явно могут пригодиться на собственной территории. Поэтому иранские формирования, которые нередко обвинялись в попытке "прижиматься" к системам ПВО САР и сирийским военным, чтобы не получить удар от ВВС Израиля, сами прекрасно понимают, что прикрытие от воздушных (в том числе ракетных) атак – нерешённая проблема. Это и приводит к тому, что практически еженедельно из Сирии приходят сообщения о гибели того или иного иранского высокопоставленного офицера, включая представителей генералитета. Но реальность в том, что иранские С-300 в Сирии не появятся.

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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Продукция
С-300
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