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10.06.2019
Интерфакс-АВН

Контракт на 76 истребителей Су-57 могут подписать на форуме "Армия"

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: militarynews.ru

Санкт-Петербург. 8 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Контракт на производство и поставку в Воздушно-космические силы России 76 истребителей пятого поколения Су-57 может быть заключен на форуме "Армия", сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы ожидаем его (подписания контракта), возможно даже на "Армии-2019". Вы слышали решение, которое объявил Верховный главнокомандующий на сочинском совещании", - сказал Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Да, может быть подписан", - отметил он, отвечая на вопрос, идёт ли речь о контракте на 76 самолетов.

Международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдёт с 25 по 30 июня.

Вице-премьер сообщил, что решение о военных округах, в которые будут поставлены машины, будет принимать министерство обороны. Также он высказал уверенность в отсутствии проблем с финансированием производства Су-57.

"Государственная программа вооружений не увеличивается на этот предмет, но вы знаете, что мы каждые пять лет ее актуализируем. Деньги до 2023 года включительно найдутся. Ведь 76 - это не до 2023 года. У нас будет новая ГПВ, скорректируем", - сказал Борисов.

Он отметил, что благодаря большому объёму производства стоимость самолетов будет снижена.

В мае на совещании в Сочи по военной тематике президент РФ Владимир Путин заявил о планах заключить контракт на поставку 76 истребителей Су-57 к 2028 году и тем самым перевооружить три авиационных полка ВКС РФ перспективными авиационными комплексами пятого поколения.

По словам президента, госпрограммой вооружений (ГПВ) до 2027 года планировалось закупить 16 истребителей Су-57, однако благодаря договоренности с промышленностью, снизившей стоимость летательных аппаратов и вооружения на 20%, было принято решение, "что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов".

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

В ходе форума "Армия-2018" был подписан контракт на поставку Минобороны РФ первых двух самолетов Су-57, в ближайшей перспективе ВКС РФ пополнятся 15 серийными истребителями пятого поколения.

Истребители Су-57 установочной партии будут выпускаться в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через пять лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов с новыми двигателями.

Президент ОАК Юрий Слюсарь ранее заявлял, что новейшие истребители хорошо проявили себя в ходе операции российских ВКС в Сирии. "Были в Сирии, получили так называемое боевое крещение, все задачи были решены и по самолёту, и по вооружению, которое применялось. Заложенные характеристики подтвердили", - сказал Ю.Слюсарь "Интерфаксу" в августе 2018 года.

В сентябре 2018 года гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов сообщил "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.

Кроме того, по данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках. Внутрифюзеляжное размещение вооружения является одним из требований к пятому поколению истребителей.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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