Фрегат "Адмирал Горшков" впервые пересёк экватор

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - На борту фрегата "Адмирал Горшков" устроили праздник Нептуна в честь первого пересечения экватора, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Сегодня на фрегате "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" состоялись торжественные мероприятия по случаю первого пересечения кораблём экватора", - сказал Серга.

"По флотской традиции на борту прошёл шуточный театрализованный праздник с участием владыки морей и океанов Нептуна, который поздравил экипаж с переходом из Северного в Южное полушарие и провёл обливание всех участников забортной морской водой",- отметил офицер.

По словам представителя Северного флота, праздник прошёл на вертолётной площадке фрегата при температуре воздуха +28, вода была холоднее на пару градусов.

"Выполняющий задачи дальнего похода отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" продолжает движение к берегам Южной Америки. На следующей неделе североморцы совершат деловой заход в одну из стран на западном побережье континента",- сказал Серга.

Он напомнил, что фрегат вышел в первый в своей истории дальний поход 26 февраля. На сегодняшний день корабль прошёл более 24,5 тысяч морских миль, выполнил несколько общекорабельных учений оборонительного и спасательного характера, а также совершил деловые заходы в Джибути и на остров Шри-Ланка для пополнения запасов и отдыха экипажа.