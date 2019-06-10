Индонезия подтверждает заинтересованность в Су-35 на фоне давления со стороны США

Стало известно о продвижении работы в рамках контракта между Россией и Индонезией по поставкам истребителей Су-35. Этот контракт был подписан в феврале 2018 года. На его основании Россия обязалась поставить для нужд индонезийских ВВС 11 боевых самолётов поколения 4++.

Источник изображения: topwar.ru

Однако некоторое время назад от индонезийской стороны послышались заявления о том, что Джакарте, вероятно, придётся пересмотреть контракт с Россией или же полностью от него отказаться. Причина заключается в том, что на индонезийское правительство стали давить американские "партнёры", заявив, что у них есть санкционный пакет CAATSA, который они применят в отношении Индонезии, если та не свернёт военно-техническое сотрудничество с Москвой.

Информационное агентство "Интерфакс" приводит заявление индонезийского посла в России, который конкретизирует информацию по поводу контракта, сложившуюся к данному моменту. По словам дипломата, сейчас идёт согласование технических моментов между индонезийскими и российскими специалистами.

При этом посол не смог назвать точной даты поставок Су-35 в Индонезию, заметив, что для Джакарты чем раньше эти поставки будут осуществлены, тем лучше.

Дипломат отметил, что ускорение процесса поставок истребителей из России – в интересах Индонезии.

Об американском давлении индонезийский посол говорить не стал, хотя о об этом многократно заявляли в том числе представители Минобороны Индонезии.