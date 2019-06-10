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10.06.2019
ТАСС

В NASA создали вертолет для демонстрации возможностей полета в атмосфере Марса

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Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech

В феврале аппарат уже совершил пробный полет в "Космическом имитаторе" - испытательной камере диаметром около 8 м. Там были воссозданы условия, существующие на поверхности Марса

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Вертолет-беспилотник, способный летать в атмосфере Марса, создали американские специалисты в Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния). На его борту не будет научной аппаратуры, он предназначен для того, чтобы доказать возможность полета в атмосфере Марса.

Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, в феврале вертолет уже совершил пробный полет в "Космическом имитаторе" - испытательной камере диаметром около 8 м, где воссозданы условия, существующие на поверхности Марса. По завершении испытаний он был доставлен в испытательный центр в Денвере (штат Колорадо), где прошел на совместимость конструкции с марсоходом Mars 2020, от которого вертолет должен будет отстыковаться после спуска на поверхность Марса. Кроме того, вертолет подвергли испытанию на вибростенде и охлаждению до минус 129 градусов Цельсия.

"Пока никто еще не создавал вертолеты для полета в марсианской атмосфере, поэтому мы каждый раз решаем все новые проблемы, - сообщила в интервью Space.com руководитель проекта Mars Helicopter Мими Аун. - Мы ожидаем, что испытания будут завершены и мы сможем передать его в монтажный корпус для установки на марсоход уже летом нынешнего года".

Как считают эксперты NASA, в будущем вертолеты можно будет применять для обследования труднодоступных районов на поверхности Марса, в частности, глубоких кратеров и высоких утесов, а также для переброски небольших грузов. Одна из проблем, с которой сталкиваются разработчики, - задержка сигнала от четырех до 24 минут, в зависимости от взаимного положения Земли и Марса, что существенно затрудняет дистанционное управление устройством.

Шестиколесный марсоход Mars 2020 имеет длину примерно 3 м без учета механической руки-манипулятора, его ширина - 2,7 м, а высота - 2,2 м. Масса аппарата составляет 1050 кг. Для запуска "Марса-2020" с космодрома на мысе Канаверал планируется использовать ракету-носитель Atlas V. Посадку аппарата предполагается осуществить в феврале 2021 года в кратере Джезеро, диаметр которого 45 км. Он находится в западной части Равнины Исиды (Isidis Planitia), севернее марсианского экватора. Одна из главных задач марсохода - поиск следов жизни на Марсе, исследование геологического строения Марса и состава атмосферы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Atlas V
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