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10.06.2019
Интерфакс-АВН

Летчики 4-й армии ВВС и ПВО из Южного военного округа победили в большинстве соревнований конкурса "Авиадартс", выступят в международных стартах

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Авиадартс-2018
Авиадартс-2018.
Источник изображения: Пресс-центр конкурса "Авиадартс"

Севастополь. 8 июня. ИНТЕРФАКС - 4-я армия Военно-воздушных сил и ПВО, входящая в состав Южного военного округа, стала победителем всероссийского конкурса "Авиадартс", ее летчики получили право представлять Вооруженные силы РФ на международных соревнованиях.

В рамках конкурса соревнования проходили по семи номинациям. 4-я армия ВВС и ПВО победила в четырех из них: летчики стали лучшими в испытаниях для истребительной, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации на боевых вертолетах. В номинации армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах победили экипажи Центрального военного округа из Новосибирска, среди экипажей дальней и военно-транспортной авиации лучшими стали представители полков, дислоцированных в Иркутской и Псковской областях.

Кубок победителям российского этапа конкурса, который прошел в Крыму, вручил заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Он сообщил, что соперниками российских летчиков на международном этапе конкурса "Авиадартс", который пройдет в августе в Рязанской области, будут команды из КНР, Ирана, Белоруссии и Казахстана. "Уровень команд иностранных повышается с каждым годом. Но я верю в наших летчиков и надеюсь, что мы победим", - сказал заместитель главкома ВКС.

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Белоруссия
Иран
Казахстан
Китай
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Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
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