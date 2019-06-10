Летчики 4-й армии ВВС и ПВО из Южного военного округа победили в большинстве соревнований конкурса "Авиадартс", выступят в международных стартах

Севастополь. 8 июня. ИНТЕРФАКС - 4-я армия Военно-воздушных сил и ПВО, входящая в состав Южного военного округа, стала победителем всероссийского конкурса "Авиадартс", ее летчики получили право представлять Вооруженные силы РФ на международных соревнованиях.

В рамках конкурса соревнования проходили по семи номинациям. 4-я армия ВВС и ПВО победила в четырех из них: летчики стали лучшими в испытаниях для истребительной, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации на боевых вертолетах. В номинации армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах победили экипажи Центрального военного округа из Новосибирска, среди экипажей дальней и военно-транспортной авиации лучшими стали представители полков, дислоцированных в Иркутской и Псковской областях.

Кубок победителям российского этапа конкурса, который прошел в Крыму, вручил заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Он сообщил, что соперниками российских летчиков на международном этапе конкурса "Авиадартс", который пройдет в августе в Рязанской области, будут команды из КНР, Ирана, Белоруссии и Казахстана. "Уровень команд иностранных повышается с каждым годом. Но я верю в наших летчиков и надеюсь, что мы победим", - сказал заместитель главкома ВКС.