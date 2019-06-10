Малые противолодочные корабли Северного флота провели учение в Баренцевом море

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Малые противолодочные корабли "Мончегорск" и "Юнга" на учении в Баренцевом море установили минные заграждения во время налета авиации условного противника, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Экипажи малых противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота "Мончегорск" и "Онега" отработали действия по установке минного заграждения в Баренцевом море. По условиям учения выполнение задач по минным постановкам осложнялось действиями авиации условного противника", - заявил Серга.

"Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских батарей отработали отражение удара средств воздушного нападения с условным применением оружия по воздушным целям", - сказал начальник пресс-службы.