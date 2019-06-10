Военные Азербайджана и Турции проводят учения в Нахичевани
В Нахичеванской автономной республике (входит в состав Азербайджана) стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения "Нерушимое братство-2019". Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.
К учениям привлечены до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты двух стран.
Целью маневров является разработка совместных планов боевых операций штабов ВС Азербайджана и ВС Турции, повышение уровня профессионализма личного состава и взаимодействия военных подразделений двух стран.
Азербайджано-турецкие тактические учения "Нерушимое братство-2019" с боевой стрельбой продлятся до 11 июня.
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