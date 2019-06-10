Военные Азербайджана и Турции проводят учения в Нахичевани

В Нахичеванской автономной республике (входит в состав Азербайджана) стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения "Нерушимое братство-2019". Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

К учениям привлечены до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты двух стран.

Целью маневров является разработка совместных планов боевых операций штабов ВС Азербайджана и ВС Турции, повышение уровня профессионализма личного состава и взаимодействия военных подразделений двух стран.

Азербайджано-турецкие тактические учения "Нерушимое братство-2019" с боевой стрельбой продлятся до 11 июня.