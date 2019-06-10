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10.06.2019
WarSpot

"Чёрный ястреб" стал беспилотником

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Источник изображения: warspot.ru

Американская армия готовится к замене вертолётов UH-60 Black Hawk, но старым боевым машинам тоже найдется применение. Вчера, 7 июня, пресс-служба компании Sikorsky опубликовала видеоролик с испытаниями роботизированной версии "Чёрного ястреба".

Компания Sikorsky ещё в 2014 году заявила о намерении создать беспилотник на базе одного из самых популярных военных вертолётов. В 2015 году были проведены испытания дистанционного управления для Black Hawk, а затем стартовала разработка полноценного автопилота, не требующего вмешательства пилота на всех этапах полёта.

Полёт беспилотной версии вертолёта UH-60A Black Hawk

Беспилотная версия "Чёрного ястреба" работает на базе технологии fly-by-wire, которая является развитием разработки Sikorsky MATRIX и частью проекта ALIAS. В компании Sikorsky указывают, что их разработка может использоваться в любой комбинации – с двумя пилотами, с одним пилотом, или же вовсе без людей в кабине управления. Автономный полёт может программироваться заранее или контролироваться оператором удалённо.

Вертолёт Sikorsky UH-60 Black Hawk поступил на вооружение американской армии в 1979 году, придя на смену Bell UH-1. Известно, что на вооружении американской армии находится порядка 2500 вертолётов UH-60 в различных модификациях. Кроме того, Black Hawk поставляется на экспорт и производится по лицензии в других странах. Вертолёт вмещает до 14 человек (включая трёх членов экипажа), может нести стрелковое, ракетное и бомбовое вооружение, а также разведывательные модули.

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Страны
США
Продукция
UH-1 Iroquois
UH-60
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