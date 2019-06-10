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10.06.2019
ТАСС

Борисов: государство поможет вывести российскую электронику на гражданский рынок

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Вице-премьер РФ отметил, что необходимо следить за уровнем себестоимости выпуска этой продукции, чтобы она была не выше, чем у основных конкурентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Государство должно способствовать продвижению отечественной электронной продукции на гражданский рынок, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. Таким мнением он поделился с журналистами в субботу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Здесь очень важна роль государства как серьезного игрока рынка, мы обязаны создать необходимые условия для развития отрасли: налоговые льготы, может быть, особые тарифы, особенно на этапе стартапа, чтобы повысить привлекательность этой отрасли, чтобы туда пошли инвестиции. Нужно постоянно смотреть за уровнем себестоимости выпуска этой продукции, чтобы она была по крайней мере не выше, чем у основных конкурентов. У него (государства) особая роль заключается в формировании спроса на эту продукцию, здесь используются различные механизмы", - сказал Борисов.

В то же время вице-премьер отметил, что, разумеется, существует ряд продуктов, которые в ближайшей перспективе не будут доступны российским компаниям. "Их не делает и большинство стран мира, например, процессоры для гаджетов и компьютеров. Это суперпродвинутые технологии, это очень дорогие технологии, стоимость таких фабрик приближается к $10 млрд. И они должны окупаться", - сказал Борисов.

Однако он подчеркнул, что у России есть место на рынке электронной продукции, "потому что номенклатура микроэлектроники измеряется десятками тысяч".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Борисов Юрий
Проекты
ИТ
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