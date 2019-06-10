Борисов заявил, что Россия не испытывает недостатка в иностранных заказчиках на С-400

При этом вице-премьер России отметил, что "идет серьезная позиционная борьба", так как "все действуют под нажимом американцев"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Россия не испытывает недостатка в иностранных заказчиках на зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Об этом сказал в субботу журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Самое главное, что дефицита заказов нет для "Алмаз-Антея". Идет серьезная позиционная борьба, все действуют под нажимом американцев, но пока у нас нет никаких опасений, что у нас возникнет дефицит по экспорту С-400", - сказал он.

При этом вице-премьер отметил, что еще предстоит сделать два полковых комплекта ЗРК С-400 в интересах Вооруженных сил России, поставку которых никто не отменял.

Ранее сообщалось, что США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Вашингтон выставил ультиматум Анкаре, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35. Стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд. Турция - первое государство НАТО, которое получит от России зенитные системы подобного класса.

С-400 "Триумф" - зенитные ракетные системы большой и средней дальности, предназначенные для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.