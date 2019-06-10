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10.06.2019
Военное обозрение

Южная Корея представила новую зенитную установку на колесном шасси

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Южнокорейская армия в скором времени может получить на вооружение новую 30-мм спаренную зенитную самоходную установку на колесном шасси. 5 июня 2019 года Министерство обороны Южной Кореи сообщило об успешном завершении разработки и испытаний новой зенитной установки.

Источник изображения: DAPA

Новая 30-мм спаренная ЗСУ на колесном шасси создана корпорацией Hanwha по заказу Оборонного закупочного ведомства Минобороны Южной Кореи (Defence Acquisition Programme Administration (DAPA)). Контракт на создание ЗСУ был подписан в июне 2015 года, новая зенитка планируется к поставкам не только в южнокорейскую армию, но и поставляться на экспорт.

Установка выполнена на шасси нового южнокорейского бронетранспортера Hyundai Rotem K808 с колесной формулой 8x8, поступившего на вооружение армии в 2017 году. На корпусе БТР установлена вращающаяся башня с двумя 30-мм автоматическими пушками KKCB, которые являются лицензионной версией 30-мм пушки Rheinmetall Air Defence (Oerlikon) KCB, выпускаемой южнокорейской компанией S&T Dynamic. Крепление пушек в башне раздельное, боепитание также раздельное, каждая пушка имеет свое вертикальное наведение. Система управления огнем электронно-оптическая круглосуточная без использования РЛС и интегрирована в сетевую АСУ войсковой ПВО южнокорейской армии.

Характеристики новой ЗСУ не приводятся, однако сообщается, что ее артиллерийская часть аналогична уже стоящим на вооружении ВС Южной Кореи ЗСУ K30 Biho (Flying Tiger) и Hybrid Biho, выполненных на гусеничных шасси. Колесная версия дополнит гусеничные варианты ЗСУ.

Ранее сообщалось, что гусеничная версия ЗСУ в базовой комплектации оснащена двумя 30 мм пушками со скорострельностью 600 выстр/мин (боезапас одной пушки 300 снарядов). Эффективная дальность стрельбы около 3 км. Скорость поворота башни 90 град/с, привод электрический (вспомогательный – ручной. Углы возвышения пушки +85°/-10°. Экипаж - 3 человека.

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Страны
Южная Корея
Продукция
НИТКА
Компании
DAPA
Hyundai
Rheinmetall
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