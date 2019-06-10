Вице-премьер Борисов назвал катастрофу SSJ-100 "экстраординарным случаем"

Пожар пассажирского самолета Sukhoi SuperJet SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот" (регистрационный номер RA-89098, серийный номер 95135, собственное название "М. Карим") после катастрофы в аэропорту Шереметьево (Москва), 05.06.2019.

По его словам, претензий к "Суперджету" нет, таких перегрузок не выдержал бы ни один самолет, катастрофа - "это совокупность факторов", но "не хотелось бы вешать вину на пилотов"

Санкт-Петербург. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Самолет "Sukhoi Superjet-100" имеет серьёзный запас прочности, но потерпевшее 5 мая в аэропорту "Шереметьево" крушение судно попало в катастрофическую ситуацию, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"У него очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к шести. Это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация. Ни одна конструкция такого выдержать не может", - сказал Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что "претензий к самолёту как к техническому средству нет".

По словам вице-премьера, пока нет никаких подтверждений вины самолёта в авиакатастрофе в "Шереметьево".

"Я не хочу делать никаких предварительных выводов, их сделает комиссия, которая имеет свой взгляд. И предварительное заключение, в принципе, готово", - сказал он.

По словам Борисова, даже попадание в самолёт молнии не привело к необратимым последствиям.

"Это совокупность факторов, в том числе и человеческих. Заключение окончательное сделает комиссия", - сказал вице-премьер.

По его мнению, это говорит о том, что как летательное средство самолёт не вызывает сомнений. Борисов напомнил, что в ходе разработки самолёт прошел российскую и европейскую сертификацию, цикл испытаний, в том числе и статических, по итогам которых снимались ограничения на полеты.

Он отметил, что "не хотелось бы вешать вину на пилотов".