Вице-премьер Борисов назвал катастрофу SSJ-100 "экстраординарным случаем"
По его словам, претензий к "Суперджету" нет, таких перегрузок не выдержал бы ни один самолет, катастрофа - "это совокупность факторов", но "не хотелось бы вешать вину на пилотов"
Санкт-Петербург. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Самолет "Sukhoi Superjet-100" имеет серьёзный запас прочности, но потерпевшее 5 мая в аэропорту "Шереметьево" крушение судно попало в катастрофическую ситуацию, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
"У него очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к шести. Это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация. Ни одна конструкция такого выдержать не может", - сказал Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Он подчеркнул, что "претензий к самолёту как к техническому средству нет".
По словам вице-премьера, пока нет никаких подтверждений вины самолёта в авиакатастрофе в "Шереметьево".
"Я не хочу делать никаких предварительных выводов, их сделает комиссия, которая имеет свой взгляд. И предварительное заключение, в принципе, готово", - сказал он.
По словам Борисова, даже попадание в самолёт молнии не привело к необратимым последствиям.
"Это совокупность факторов, в том числе и человеческих. Заключение окончательное сделает комиссия", - сказал вице-премьер.
По его мнению, это говорит о том, что как летательное средство самолёт не вызывает сомнений. Борисов напомнил, что в ходе разработки самолёт прошел российскую и европейскую сертификацию, цикл испытаний, в том числе и статических, по итогам которых снимались ограничения на полеты.
Он отметил, что "не хотелось бы вешать вину на пилотов".
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются