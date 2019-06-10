Су-35 начнут поставлять из РФ в Индонезию после согласования технических аспектов - посол республики
Санкт-Петербург. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Поставки российских многофункциональных истребителей Су-35 в Индонезию начнутся после согласования технических моментов, контракт в силе, сообщил посол республики в РФ Вахид Суприяди.
"Процесс идёт, речь о согласовании технических моментов между нашими и российскими специалистами", - сказал Суприяди "Интерфаксу".
Он отметил, что точная дата поставки первых истребителей в Индонезию пока неизвестна и зависит от того, когда будет завершен процесс подготовки.
"В наших интересах - чем раньше, тем лучше, это откроет дверь для дальнейшего сотрудничества", - добавил посол.
Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35 в феврале прошлого года - через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.
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