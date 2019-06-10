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10.06.2019
Интерфакс-АВН

Су-35 начнут поставлять из РФ в Индонезию после согласования технических аспектов - посол республики

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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Балашов

Санкт-Петербург. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Поставки российских многофункциональных истребителей Су-35 в Индонезию начнутся после согласования технических моментов, контракт в силе, сообщил посол республики в РФ Вахид Суприяди.

"Процесс идёт, речь о согласовании технических моментов между нашими и российскими специалистами", - сказал Суприяди "Интерфаксу".

Он отметил, что точная дата поставки первых истребителей в Индонезию пока неизвестна и зависит от того, когда будет завершен процесс подготовки.

"В наших интересах - чем раньше, тем лучше, это откроет дверь для дальнейшего сотрудничества", - добавил посол.

Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35 в феврале прошлого года - через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
Су-35
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