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10.06.2019
Военное обозрение

Хуситы вывезли фрагменты сбитого американского MQ-9 Reaper с места падения

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Отряды хуситов в Йемене продолжают доказывать, что американские вооружения и военная техника не являются неуязвимыми даже при использовании видавшего виды оружия. Ранее были уничтожены несколько саудовских танков "Абрамс" американского производства. Теперь дело дошло до беспилотника MQ-9 Reaper.

Источник изображения: topwar.ru

Разведывательно-ударный беспилотник, принадлежавший США, был сбит отрядами хуситов в западной части Йемена. По некоторым данным, речь идёт о провинции Ходейда.

Ресурсы, подконтрольные хуситским подразделениям, публикуют фотографии со сбитым американским "Жнецом".

Источник изображения: topwar.ru

После падения достаточно хорошо сохранилась хвостовая часть беспилотника. По всей видимости, необратимые повреждения получила РЛС AN/APY-8, располагающаяся в носовом обтекателе "Жнеца". С точки зрения используемых американцами технологий эта РЛС представляет существенный интерес, в том числе и в связи с тем, что способна осуществлять работу в режиме картографирования.

После уничтожения цели хуситы собрали все фрагменты MQ-9 Reaper в кузов грузовика и вывезли в неизвестном направлении. О том, какое именно оружие использовалось для нанесения удара по БПЛА, не сообщается.

Источник изображения: topwar.ru

На сегодняшний день стоимость одного MQ-9 Reaper составляет около 15 млн долларов.

Напомним: ранее в США сообщали, что перестают делиться с Саудовской Аравией разведданными в связи с делом журналиста Хашогги.

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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
M1 Abrams
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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