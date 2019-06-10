Заявлено об уничтожении артиллерии боевиков авиацией ВКС РФ в провинции Хама

Сирийские сводки говорят о том, что боевики бывшей "Джебхат ан-Нусры" (*террористическая группировка, запрещённая в России), сменившей название, активизировались в плане ведения боевых действий фактически по всеми северо-западу Сирии.

Су-34 ВКС РФ Источник изображения: Минобороны РФ

Боевики осуществили атаку военной базы Таль-Сальба на севере Хамы с использованием артиллерийских установок. Как утверждает портал AMN, на территории этой базы находились российские военнослужащие. По некоторым данным, в их числе были представители российской военной полиции.

Al-Masdar News пишет, что на фоне артиллерийского обстрела со стороны позиций джихадистов российским военнослужащим пришлось покинуть территорию военной базы в Хаме. Далее заявлено, что через некоторое время в воздухе появилась российская авиация, которая атаковала те самые артиллерийские орудия "ан-Нусры"*. Ударами с воздуха артиллерия джихадистов была уничтожена – огонь по Таль-Сальбе прекратился.

Российская военная полиция обеспечивает в Сирии безопасность мирных граждан в зонах, которые освобождаются от террористов. Также военные полицейские контролируют режим прекращения огня, который должен действовать в зонах деэскалации.

Наиболее сложная обстановка в плане террористической активности складывается в провинции Идлиб. Ранее сообщалось, что боевики, называющие себя "оппозицией", получили партию оружия из Турции.