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10.06.2019
Военное обозрение

Засекреченная Celera 500L готовится к первому полету

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Разрабатываемый американской компанией Otto Aviation самолет Celera 500L готовится к своему первому полету, угрожая нарушить баланс, сложившийся на рынке авиационных перевозок.

Источник изображения: https://www.facebook.com/socalairshowreview2

В мае 2019 года данная машина, проходящая тестирование, была замечена в аэропорту Южной Калифорнии. При этом до сих пор крайне ограничена информация о характеристиках нового изделия и даже о его создателе Otto Aviation Group, который в секретном режиме работает над проектом около десяти лет.

Как утверждается, самолет, пилотируемый одним летчиком, будет в состоянии взлетать с любого действующего аэродрома. Планируется, что эксплуатационные расходы будут значительно ниже текущих затрат на рынке авиаперевозок, что повысит конкурентоспособность машины.

Скорость полета составит 460-510 миль (740-820) в час, высота – до 65 000 футов (19,8 км), расход топлива – галлон (3,8 литра) на 30-42 мили (48-68 км). Для сравнения Pilatus PC-12, популярный легкий одномоторный турбовинтовой самолет, имеет потолок в 30 000 футов, крейсерскую скорость чуть менее 330 миль в час и потребляет в среднем примерно галлон на 5 миль пути. В итоге производительность Celera 500L, по крайней мере, в 10 раз выше, чем у существующих легких бизнес-джетов с аналогичными возможностями.

Силовая установка приводит в движение единственный пропеллер. При этом неясно, использует ли новинка один или два двигателя A03 V12. Данная модель уже востребована на российских самолетах Як-52 и Як-152.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Як-152
Як-52
Компании
Pilatus Aircraft
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