B-2 получат универсальное ядерное оружие и защиту от ПВО

Новое оружие и технологии, которыми снаряжаются стелс-бомбардировщики B-2 американских ВВС, придадут им "массивную огневую мощь", устоять перед которой не смогут "даже самые защищенные цели". Об этом говорится в очередном ежегодном отчете ВВС, посвященном закупкам.

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Одним из основных нововведений станет "проникающая в землю" модернизированная ядерная бомба B-61 mod 12, которая должна поступить в распоряжение военных уже в августе этого года. Новое ЯО позволит наносить более узконаправленные и выверенные удары, не приводя к катастрофическим опустошениям на земной поверхности. B61-12 является универсальным оружием: бомба способна работать по подземным целям, включая бункеры, наносить удары как низкой, там и повышенной мощности, детонировать над поверхностью.

Во-вторых, бомбардировщик-невидимка получит новый набор технических решений, включая улучшенное оборудование и авионику, усовершенствованные средства разведки и наведения на цель. Благодаря этому машина будет способна уклоняться от вражеского огня, в частности, исходящему от даже самых современных систем ПВО. Как заявляют в ВВС, новая система управления обороной (DMS) обнаруживает сигналы или "подписи" запусков наземного зенитного оружия.

Со слов военных, предпринятые меры являются "самыми обширными усилиями по модернизации B-2". Первые восемь модифицированных B-2, получивших обозначение B-2 “DMS-M”, будут переданы Минобороны в июне 2022 года, говорится в обозначенном докладе.