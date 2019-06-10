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10.06.2019
Военное обозрение

B-2 получат универсальное ядерное оружие и защиту от ПВО

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Новое оружие и технологии, которыми снаряжаются стелс-бомбардировщики B-2 американских ВВС, придадут им "массивную огневую мощь", устоять перед которой не смогут "даже самые защищенные цели". Об этом говорится в очередном ежегодном отчете ВВС, посвященном закупкам.

Источник изображения: topwar.ru

Одним из основных нововведений станет "проникающая в землю" модернизированная ядерная бомба B-61 mod 12, которая должна поступить в распоряжение военных уже в августе этого года. Новое ЯО позволит наносить более узконаправленные и выверенные удары, не приводя к катастрофическим опустошениям на земной поверхности. B61-12 является универсальным оружием: бомба способна работать по подземным целям, включая бункеры, наносить удары как низкой, там и повышенной мощности, детонировать над поверхностью.

Во-вторых, бомбардировщик-невидимка получит новый набор технических решений, включая улучшенное оборудование и авионику, усовершенствованные средства разведки и наведения на цель. Благодаря этому машина будет способна уклоняться от вражеского огня, в частности, исходящему от даже самых современных систем ПВО. Как заявляют в ВВС, новая система управления обороной (DMS) обнаруживает сигналы или "подписи" запусков наземного зенитного оружия.

Со слов военных, предпринятые меры являются "самыми обширными усилиями по модернизации B-2". Первые восемь модифицированных B-2, получивших обозначение B-2 “DMS-M”, будут переданы Минобороны в июне 2022 года, говорится в обозначенном докладе.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B61 ЯБ
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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