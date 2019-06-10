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10.06.2019
bmpd.livejournal.com

"Самый сексуальный морской пехотинец"

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Американская газета "Marine Corps Times" опубликовала занятный материал Brian Mackley "The Few. The Proud. The Bikini Marine" о бывшей военнослужащей Корпуса морской пехоты США, а ныне фотомодели Шеннон Ирке (Shannon Ihrke), именуя ее "самым сексуальным морским пехотинцем в мире".

Фотомодель Шеннон Ирке (с) Шеннон Ирке / www.marinecorpstimes.com

Она известна как "Самый сексуальный морской пехотинец в мире", и в свежей фотосессии она демонстрируеет себя без ничего, кроме оружия, боевых ботинок и бикини.

Шеннон Ирке родилась в Миннесоте и в возрасте 19 лет поступила в морскую пехоту США. В морской пехоте она служила своей стране по всему миру, в том числе в Афганистане.

"Вступление в морской пехоту было лучшим решением в моей жизни и по-настоящему настроило меня на успех. Я бы сделала это снова в одно мгновение ", - написала Ирке в своем письме в "Military Times".

Ирке служила в качестве административного специалиста в Корпусе морской пехоты, и после нескольких лет напряженной работы она получила звание сержанта. Она говорит, что, несмотря на то, что служба морским пехотинцем бывала трудной, она все же любила ее.

"Было трудно, без сомнения, но я смогла увидеть, на что я способна, и я заставила себя быть самой лучшей. Работай усердно, играй усердно!" - сказала Ирке.

Сейчас 29-летняя Ирке работает моделью и, хотя она уволилась из Корпуса морской пехоты, она говорит, что "всегда будет его фанаткой".

Она была с честью демобилизована в 2012 году после четырех лет службы. Затем она получила ученую степень в Колледже Элмхерст в Иллинойсе и начала свою успешную карьеру модели.

Ирке начала свою карьеру в "Maxim" и, к своему удивлению, попала на его обложку.

"Мой друг был в аэропорту, он позвонил мне и сказал: "Поздравляю с попаданием на обложку "Maxim". И я была просто ошеломлена. Я понятия не имела", - сказала Ирке в интервью "Fox News".

Недавно ее сняли в пустынной фотосессии для военного гламурного календаря Томаса Пруссо на 2019 год. Она также поделилась своими мыслями о недавней поездке президента США Дональда Трампа в Великобританию.

"Я стопроцентная американка и люблю эту страну. Я надеюсь, что визит Трампа в Великобританию будет удачным", - сказала Ирке газете "Sun".

"Я всегда хочу, чтобы наш президент добился успеха, независимо от того, кто он", - добавила она.

В настоящее время она проживает на Среднем Западе. Когда она не занята модельным бизнесом или волонтерством, чтобы помочь ветеранам, она любит кататься на лошадях.

Фотомодель Шеннон Ирке (с) Шеннон Ирке / www.marinecorpstimes.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
США
Персоны
Трамп Дональд
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