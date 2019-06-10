Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу для изучения дальнего космоса и сотрудничества в сфере астероидно-кометной безопасности. Об этом он объявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

По его словам, у Москвы и Пекина есть большое будущее в плане взаимодействия и совместными усилиями Китай и Россия смогут достигнуть больших результатов.

Также глава "Роскосмоса" предложил создать единую группировку спутников дистанционного зондирования Земли, доли в которой будут распределяться согласно участию каждой из сторон, цитирует "РИА Новости".

28 мая Рогозин рассказал, что российская пилотируемая миссия на Луну полетит только после того, как "Роскосмос" убедится в безопасности, подготовит и протестирует технику. Перед этим пройдет этап исследования с помощью роботехники.

Ранее в мае Рогозин рассказал, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году. Если планы будут успешно реализованы, уже через десять с небольшим лет РФ развернет на лунной поверхности модули для жизни и работы космонавтов, отметил он.