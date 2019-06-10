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10.06.2019
bmpd.livejournal.com

Производство надувных макетов военной техники на оборонном заводе Z176 во Вьетнаме

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Производство надувных макетов военной техники на оборонном заводе Z176 во Вьетнаме

Одним из направлений производственной деятельности завода Z176 Главного управления оборонной промышленности министерства обороны Социалистической Республики Вьетнам является производство надувных макетов военной техники, состоящей на вооружении Вьетнамской народной армии.

В частности завод освоил производство надувных макетов ЗРС С-300ПМУ1, истребителей Су-30МК2, танков Т-54/55 и береговых ракетных комплексов "Бастион".

В дальнейшем предприятие планирует выпускать надувные макеты истребителей-бомбардировщиков Су-22М3/4, ЗРК C-125-2TM Печора-2TM и различных РЛС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Продукция
Бастион
С-300
С-300П
С-300ПМУ-1
Су-22
Су-30
Су-30МК
Су-30МК2
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