Фонд "Сколково": новые подходы к проектированию ракет кардинально снизят их стоимость

Снижение стоимости космических услуг приведет к повышению конкурентоспособности телекоммуникационных компаний, считает Алексей Беляков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Стоимость ракет может быть кардинально снижена только после перехода на новые подходы к проектированию. Об этом сообщил в пятницу вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий фонда "Сколково" Алексей Беляков.

"Новое качество и радикальное снижение стоимости запусков могут дать только принципиально новые подходы при проектировании ракетных систем: цифровые эксперименты, аддитивные технологии, новые материалы", - отметил Беляков во время сессии "Космическая экономика" на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, снижение стоимости космических услуг приведет к повышению конкурентоспособности телекоммуникационных компаний.

Ранее Роскосмос заказал у РКЦ "Прогресс" (Самара, изготовитель ракет "Союз") восемь носителей "Союз-2.1а" до 2021 года для запуска грузовых кораблей "Прогресс МС" и пилотируемых кораблей "Союз МС" к Международной космической станции (МКС). Цена контракта - почти 10,45 млрд рублей, информация была опубликована на сайте госзакупок.

В интервью ТАСС Рогозин сообщил, что Роскосмос ищет разные варианты снижения себестоимости запусков, в том числе в рамках концепции многоразового использования наиболее дорогостоящих частей ракет. Успешным российским коммерческим носителем, по мнению главы госкорпорации, обещает стать "Союз-5", цена которого не должна превышать цену прямых конкурентов.