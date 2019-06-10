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10.06.2019
ТАСС

Фонд "Сколково": новые подходы к проектированию ракет кардинально снизят их стоимость

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Инновационный центр Сколково
Инновационный центр Сколково.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Снижение стоимости космических услуг приведет к повышению конкурентоспособности телекоммуникационных компаний, считает Алексей Беляков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Стоимость ракет может быть кардинально снижена только после перехода на новые подходы к проектированию. Об этом сообщил в пятницу вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий фонда "Сколково" Алексей Беляков.

"Новое качество и радикальное снижение стоимости запусков могут дать только принципиально новые подходы при проектировании ракетных систем: цифровые эксперименты, аддитивные технологии, новые материалы", - отметил Беляков во время сессии "Космическая экономика" на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, снижение стоимости космических услуг приведет к повышению конкурентоспособности телекоммуникационных компаний.

Ранее Роскосмос заказал у РКЦ "Прогресс" (Самара, изготовитель ракет "Союз") восемь носителей "Союз-2.1а" до 2021 года для запуска грузовых кораблей "Прогресс МС" и пилотируемых кораблей "Союз МС" к Международной космической станции (МКС). Цена контракта - почти 10,45 млрд рублей, информация была опубликована на сайте госзакупок.

В интервью ТАСС Рогозин сообщил, что Роскосмос ищет разные варианты снижения себестоимости запусков, в том числе в рамках концепции многоразового использования наиболее дорогостоящих частей ракет. Успешным российским коммерческим носителем, по мнению главы госкорпорации, обещает стать "Союз-5", цена которого не должна превышать цену прямых конкурентов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
СКОЛКОВО
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз-2 РН
Союз-5 РН
Ядерный щит
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