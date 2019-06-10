Морской часовой: "Камовы" возьмут под охрану атомные подлодки

Доработанные для "Мистралей" вертолеты перебросили на Камчатку

Камчатку усилят корабельные транспортно-боевые вертолеты Ка-29. На Тихоокеанском флоте дополнительно будет развернута эскадрилья, которая войдет в состав смешанного авиаполка. Вертолеты обеспечат выход в море стратегических ракетоносцев, переброску подразделений морской пехоты, уничтожение кораблей противника в прибрежной зоне. Усиление вооруженных сил на Камчатке, которая считается стратегически важным регионом, продолжается.

Стратегическая защита

Принципиальное решение развернуть эскадрилью на аэродроме Елизово принято, рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве. Вертолеты войдут в состав 317-го отдельного смешанного авиаполка. Боевые машины уже осваивают Дальний Восток. В 2018 году была проведена серия летно-тактических учений по применению Ка-29 при выходе в море атомных подводных лодок.

— Вертолеты совместно с другими средствами обеспечат выход подводных лодок на боевое дежурство, — рассказал "Известиям" Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров. — Обследование особо опасных направлений ведется непрерывно, для чего привлекается максимальное количество средств. Если обнаружена потенциальная опасность, то для уничтожения противника привлекут разные виды ударных средств. В первую очередь авиацию, в том числе вертолеты, которые являются носителями различного противолодочного оружия.

Вертолеты Ка-52 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Субботин

Морской охотник

Вертолет серийно выпускался с 1979 года в Башкирии на Кумертауском авиационном производственном предприятии. В странах НАТО он получил обозначение Helix-B. Большая часть боевых машин из 60 изготовленных в СССР осталась в России, часть — на Украине. После 1991 года вертолет выпускался штучно, большинство машин находилось на хранении. В 2014 году была проведена модернизация 10 Ка-29, которые предназначались для вертолетоносцев типа "Мистраль". Но после срыва контракта Францией по передаче кораблей в 2017 году вертолеты стали поступать на Тихоокеанский и Балтийский флоты.

Ка-29 — это транспортно-боевая машина. Построенный по схеме с двумя соосными винтами вертолет эффективно действует над водными акваториями. В грузовой кабине помещаются 16 морских пехотинцев в полном снаряжении и с штатным оружием.

В случае необходимости машина способна обеспечить огневую поддержку десанту и в сложных погодных условиях. Вооружение позволяет уничтожать бронированные надводные и наземные цели. В состав вооружения входит управляемое и неуправляемое ракетное, стрелково-пушечное и бомбардировочное вооружение. Ракеты и оружие контейнерного типа размещены на внешней подвеске. На левом борту установлена пушка 2А42 калибра 30 мм. В состав системы прицеливания входит оптический наблюдательный прибор для обнаружения, распознавания целей и наведения на них ПТУР.

Также есть модификации Ка-29 — вертолет-целеуказатель, на базе планера и силовой установки которого создан вертолет радиолокационного дозора Ка-31.

Ка-29 также можно использовать не только как штурмовик, но и как обычный транспортный вертолет. Он приспособлен для перевозки грузов и десантных подразделений с корабля на берег и в обратном направлении. В кабину можно погрузить до 2 т. На внешней подвеске Ка-29 способен перевозить еще 4 т.

Десантирование военнослужащих из вертолета Ка-29 Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Вертолет создавался для вооружения больших десантных кораблей проекта 1174. Каждый БДК брал на борт до четырех Ка-29 и имел две вертолетные площадки — на носу и корме. Планировалось, что вертолеты войдут в состав авиагрупп советских авианесущих крейсеров, в том числе перспективных.

Ударный вариант Ка-29 можно эффективно использовать для обеспечения безопасности и прикрытия кораблей в прибрежных водах, в том числе для выхода в море подводных лодок, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Это достаточно редкие вертолеты, флот от них практически отказался, — продолжил эксперт. — О них вспомнили после того, как было принято решение закупать французские "Мистрали".

Защитный пузырь

На Камчатке практически нет дорог. Поэтому еще одной задачей машины будет оперативная переброска морских пехотинцев.

Камчатку серьезно усиливают средствами разведки и ударными комплексами. Уже в этом году на полуострове появятся радиолокаторы и разведывательные системы для слежения за морскими целями. Они смогут контролировать всё камчатское побережье и прилегающую акваторию.

Сейчас на Камчатке фактически создается своеобразный "укрепрайон", который, согласно доктрине НАТО, принято обозначать аббревиатурой А2АD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра).

В целях обороны такой территории создается эшелонированный зонтик ПВО, который предотвращает любые действия авиации. Обязательная составляющая в прибрежных районах — береговые ракетные комплексы, которые не должны подпустить к суше корабли. При попытке прорыва обороны противник должен гарантированно получить неприемлемые для себя потери в технике и живой силе. Принято считать, что радиус такой зоны ограничивается дальностью действия противокорабельных и зенитных ракет.

Пусковая установка берегового ракетного комплекса "Бастион" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

"Хребтом" любой береговой обороны считаются БРАВ — береговые ракетно-артиллерийские войска с комплексами "Бастион" и "Бал". Оба комплекса уже поставлены на Дальний Восток. На Камчатке в 520-й бригаде есть как минимум два дивизиона с "Бастионами".

Там же развернута новая система РЭБ "Мурманск-БН", которая способна создавать помехи в коротковолновом (КВ) диапазоне. Она предназначена для того, чтобы глушить работу комплексов связи, навигации и управления кораблями, субмаринами и самолетами. Радиус ее действия при благоприятных условиях составляет 8 тыс. км.

На Камчатке скоро появятся и специальные радиолокаторы и разведывательные системы для слежения за морскими целями. Эта техника позволит обнаруживать плавсредства, выявлять использование радиосвязи и попытки обмена информацией по закрытым системам управления. Такая система обороны нужна в том числе и для того, чтобы обеспечить контроль над районом выхода атомных подводных лодок на боевое дежурство.

Алексей Рамм, Алексей Козаченко