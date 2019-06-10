Более 140 боевиков уничтожили при нападении на военных в Сирии

Террористы в Сирии 6 и 7 июня предприняли попытки атаковать позиции правительственных сил.

Как сообщил в пятницу, 7 июня, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин, в результате уничтожено более 140 боевиков, передает "РИА Новости".

По его словам, сначала около 500 боевиков атаковали военных в районе Джуббайна и Телль-эль-Малаха провинции Хама. В наступлении участвовало шесть танков, четыре боевых машины пехоты, 20 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами.

В ходе оборонительного боя при поддержке ВКС РФ было уничтожено более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, одна установка реактивной системы залпового огня и два минометных расчета.

Генерал-майор также заявил, что 7 июня боевики предприняли атаки на позиции правительственных сил в районе Корназа и Хамамията провинции Хама. В нападении участвовало около 140 боевиков, семь пикапов, два танка, один БМП и один пикап. При отражении нападений уничтожено более 20 боевиков, один танк и два пикапа.

Он добавил, что в районе населенного пункта Морек севернее города Хама отмечена концентрация около тысячи боевиков. 3 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия предпринимает меры, необходимые для нейтрализации террористов в Идлибе.

По словам Пескова, в этой провинции по-прежнему имеется достаточно высокая концентрация террористов и боевиков, которые наносят удары по гражданским объектам и предпринимают агрессивные вылазки в сторону российских военных объектов.