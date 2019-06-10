Китай помогает Саудовской Аравии развивать ракетостроение

Разведка США получила информацию о том, что Саудовская Аравия сумела значительно ускорить свою программу по созданию баллистических ракет при помощи Китая. Речь идет о расширении инфраструктуры для производства ракет, а также о получении ракетных технологий. Об этом пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Доклад американской разведки представлен правительству США. Документ основан на данных, полученных от трех неназванных источников, осведомленных по этому вопросу. На обращения американских СМИ не получено комментариев ни от Госдепа США, ни от посольства КСА в США.

В докладе не делается конкретный вывод о целях ракетной программы Саудовской Аравии, но не исключается, что эти ракеты могут быть в перспективе использованы как средства доставки ядерного оружия, если королевство получит его в свое распоряжение. В настоящее время Эр-Рияд обеспокоен развитием ракетной программы Тегерана.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия закупила китайские баллистические ракеты. Однако она работает и над локализацией производства ракет на своей территории. В 2019 году газета The Washington Post опубликовала спутниковые снимки объекта, который был идентифицирован как потенциальный завод по производству баллистических ракет. Инфраструктура, изображенная на данных спутниковых снимках, похожа на китайскую, отмечает Регнум.