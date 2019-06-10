Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна "Антонов".

Как сообщила в пятницу, 7 июня, юридическая фирма "Ильяшев и партнеры", представляющая интересы концерна, чье конструкторское бюро разработало этот тяжелый дальний транспортный самолет, решение в отношении российской компании вынесено в рамках уголовного дела о нарушении правил полетов (ст. 281 УК Украины). Кроме того, суд запретил эксплуатацию "Русланов".

"Любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправку) воздушных судов", — приводит выдержки из текста постановления суда "Федеральное агентство новостей".

В сообщении юридической фирмы говорится, что грузоперевозчик продлил летную годность Ан-124 производя техобслуживание самолетов у немецкой компании AMTES, которая была сертифицирована Росавиацией. Обслуживание данных самолетов в обход авиаконцерна "Антонов", отметили адвокаты, ставит под угрозу безопасную эксплуатацию воздушных судов.

Опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано в 1946 году, оно занималось разработкой специализированных, пассажирских и транспортных самолетов, в том числе самого крупного в мире серийного грузового дальнемагистрального самолета Ан-124 "Руслан". До 2015 года концерн входил в совместное с Россией предприятие "ОАК–Антонов", позже украинские власти разорвали сотрудничество.

В конце мая 2019 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала иск к "Антонову" из-за того, что концерн не принимает участия в деятельности "ОАК–Антонов". По этой причине российская сторона не может даже ликвидировать совместное предприятие.

Между тем российские специалисты ведут разработку перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации сверхтяжелого класса, который придет на смену Ан-124. По словам главного конструктора ОАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" Николая Таликова, самолет будет создан в 2025–2026 годах.