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10.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Пентагон поставил Турции ультиматум по С-400

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: Минобороны РФ

Исполняющий обязанности руководителя Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США свернут сотрудничество с Турцией по F-35 в случае, если до 31 июля Анкара не откажется от российских С-400.

Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что Анкара может "изменить курс по ракетной системе С-400" до 31 июля, пишет Bloomberg.

"Вместе с угрозой безопасности платформ, таких как F-35, закупки Турцией С-400 будут мешать расширению и поддержке сотрудничества с США и НАТО, приводить к стратегической и экономической чрезмерной зависимости Турции от России, и подрывать очень способную оборонную промышленность Турции и амбициозные цели экономического развития", – цитирует письмо Шанахана турецкому коллеге агентство.

В мае США уже выдвигали Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения С-400.

Москва назвала такие требования США к Турции "непозволительными". Позже Эрдоган заявил, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем. Тогда США решили наказать Турцию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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С-400 Триумф
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