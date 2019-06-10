Bigelow Aerospace отправит 16 туристов на МКС на кораблях SpaceX

Четыре космических корабля Crew Dragon разработки компании SpaceX с туристами планирует отправить американская компания Bigelow Aerospace на Международную космическую станцию (МКС). В космос отправятся 16 путешественников.

"Подразделение компании Bigelow Space Operations сделало значительные взносы для возможности отправки до 16 человек на МКС в ходе четырех специально предназначенных для этого полетов", — сообщает Bigelow Aerospace на своей странице в Twitter.

Эта компания создала три космических надувных модуля. Два из них — Genesis-1 и Genesis-2 — были запущены в 2006 и 2007 годах в сложенном состоянии ракетами-носителями "Днепр". Они были заполнены воздухом на орбите. В 2016 году грузовым кораблем Dragon на МКС был доставлен и заполнен воздухом модуль BEAM, который регулярно посещается экипажем станции.

Также Bigelow Aerospace разработала проект надувного жилого модуля B330 для коммерческой орбитальной станции или для использования на МКС.

Ране сообщалось, что Bigelow Aerospace представила проект лунной базы, на которой сможет жить экипаж из шести астронавтов.