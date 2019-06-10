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10.06.2019
ТАСС

Рогозин предложил КНР сотрудничество по лунной станции и дистанционному зондированию Земли

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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава Роскосмоса также напомнил о взаимодействии двух стран в области навигационных услуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил китайским партнерам сотрудничество по лунной станции и дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ).

"Давно пора приземлить идеологию и объяснить, что мы имеем в виду под этой лунной базой. Мы хотим развернуть систему мониторинга космического пространства в той зоне, где минимальное количество индустриальных шумов, изучать дальний космос с перспективой выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Давайте сделаем вместе", - сказал Рогозин, выступая на сессии "Космическая экономика" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, Роскосмос намерен связать миссию "Луна-26", которую планируется запустить в 2023 году, с китайским лунным проектом. "Этот аппарат может сочетаться с работами наших китайских друзей. Надо с чего-то начать", - отметил гендиректор госкорпорации.

Он также напомнил о сотрудничестве РФ и Китая в области навигационных услуг - систем ГЛОНАСС и китайской Beidou. "Китай разворачивает свою навигационную систему, есть смысл не только делать в Китае чип-сеты для ГЛОНАСС, а сделать во всех мобильных устройствах, навязывать совместный стандарт наших двух орбитальных навигационных группировок", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса также сообщил, что необходимо решить вопрос по независимости РФ в создании электронной компонентной базы. "У Китая хорошая микроэлектроника, но зачем нам создавать то, что уже создано? Мы можем создавать дизайн-центры, у нас очень талантливые ребята. Нужно сделать несколько дизайн-бюро и печатать готовую продукцию, оснащая приборостроение Китая и России", - отметил он.

"Мы готовы выйти на совместный [с Китаем] бизнес, вплоть до создания совместной группировки дистанционного зондирования Земли и взять в этом рынке свою совместную долю - вплоть до того, чтобы создать совместных операторов, которые могли бы коммерциализировать результаты высокодетальной съемки Земли, увязав это с другими компонентами этой работы, в том числе с интернетом вещей", - добавил гендиректор Роскосмоса, уточнив, что политических противоречий в этой сфере сотрудничества нет.

ПМЭФ

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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