АФК "Система" поможет космической отрасли довести долю российских комплектующих до 90%

Сейчас она составляет более 70%, отметили в корпорации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. АФК "Система" в сотрудничестве с другими предприятиями способна довести долю российской электронной компонентной базы в космической отрасли РФ с нынешних 70% до 90% и более, сообщил в пятницу президент, председатель правления корпорации Андрей Дубовсков, выступая на сессии "Космическая экономика" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На данный момент оснащеность электронной компонентной базой российского производства в российской космической отрасли очень высока - более 70%. Однако мощности, которыми обладает наша корпорация, в состоянии довести в сотрудничестве с другими компаниями и предприятиями этот показатель до 90% и более, чем мы и намерены заниматься и во что мы вкладываем свои собственные инвестиции", - сказал он.

Ранее директор центра цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин сообщал, что госкорпорация планирует завершить переход на отечественную компонентную базу к 2030 году. Он уточнил, что космические аппараты группировки ГЛОНАСС должны оставить в своем составе не более 10% импортных компонентов к 2025 году. Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поставил на совещании о развитии отечественной мобильной операционной системы задачу о повышении доли российского программного обеспечения в госструктурах к 2024 году до 90%, в госкомпаниях - до 70%.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.