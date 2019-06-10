Названа дата начала поставки С-400 Турции

Глава Ростеха Сергей Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции начнутся через два месяца.

"Все в порядке, я думаю, месяца через два мы начнем поставки. Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника произведена. Плюс мы уже обучение завершили", – сказал Чемезов в интервью телеканалу НТВ в ходе ПМЭФ-2019, передает РИА "Новости".

Напомним, 21 мая, США выдвинули Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения С-400.

Москва назвала такие требования США к Турции "непозволительными". Позже Эрдоган заявил, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем. Тогда США решили наказать Турцию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.

Анастасия Воробьева