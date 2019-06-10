Арабы дали денег на ремонт "Гагаринского старта"

Российский фонд прямых инвестиций и инвесторы из ОАЭ подпишут соглашение с "Роскосмосом" о выделении денежных средств для реконструкции "Гагаринского старта" на космодроме Байконур, передает "Интерфакс" заявление генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

"Это около 90 миллионов долларов (более 5,8 миллиарда рублей) — сумма, которая как раз достаточна для того, чтобы в короткий срок привести в порядок эту стартовую позицию, восстановить полностью ее работоспособность уже под новую ракету", — сказал менеджер.

По его словам, перспективы "Гагаринского старта", который гендиректор назвал легендой, были "предметом особых переживаний всей нашей отрасли".

Рогозин отметил, что с января 2020 года на Байконуре останется только одна стартовая позиция для ракет семейства Р-7, что "очень рискованно". "Ну, техника есть техника: мы знаем, что были аварии, и будут, к сожалению, аварии — крайне важно иметь вторую резервную позицию", — заявил глава госкорпорации.

В апреле источник на Байконуре сообщил, что ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию "Гагаринского старта".

В том же месяце стало известно, что ОАЭ планируют купить у России два места на пилотируемом корабле "Союз МС" для отправки на орбиту двух астронавтов. Первый гражданин ОАЭ отправится в космос осенью.

Весной прошлого года сообщалось, что "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) в целях оптимизации прекратит в 2020 году работу "Гагаринского старта" (площадки 1), являющегося старейшим стартовым комплексом космодрома Байконур.

В марте 2018-го ЦЭНКИ сообщал о консервации к 2023 году пусковой установки №24 площадки 81. Полностью прекратить эксплуатацию "Протон-М" на Байконуре планируется в 2025 году.

За последние полвека с площадки 1 Байконура проведено более полутысячи пусков, включая более сотни пилотируемых. Именно с "Гагаринского старта" в 1957-м проводились первые пуски ракет Р-7, а 4 октября того же года стартовал первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года отсюда стартовала ракета "Восток", которая на пилотируемом корабле вывела в космос Юрия Гагарина.

В настоящее время с пусковой площадки стартуют ракеты "Союз-ФГ", получающие украинскую систему управления. Данные носители будут заменены на "Союз-2", которые запускаются с площадки 31.

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