Не подрезали корабль? США ответили на обвинения России

ВМС США возложили вину за морской инцидент на российский корабль

В Вашингтоне заявили, что инцидент, в ходе которого чуть не столкнулись российский и американский корабли, произошел из-за "опасных и непрофессиональных действий" российских моряков. Тихоокеанский флот России сообщил, что инцидент произошел по вине корабля США. Это же подтверждает снимок, обнародованный американской журналисткой.

Военно-морские силы США обвинили российских военных в непрофессионализме. Американские власти уверены, что действия российских моряков поставили под угрозу безопасность американского экипажа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС США.

"Проводя операцию в Филиппинском море, российский большой противолодочный корабль проекта "Удалой" [по классификации РФ проект 1155] совершил опасный маневр в отношении корабля ВМС США Chancellorsville", - приводит ТАСС слова официального представителя 7-го флота ВМС США Клейтон Досс. В заявлении отмечается, что действия российского экипажа были "опасными и непрофессиональными".

Инцидент произошел в Восточно-Китайском море.

Американская сторона считает, что российский большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" подошел к ракетному крейсеру ВМС США на расстояние 15-30 м. В результате этого американскому судну якобы пришлось резко изменить курс и во избежание столкновения уйти в сторону.

В то же время Досс назвал заявление Тихоокеанского флота (ТОФ) России "пропагандой". Ранее в пресс-службе ТОФ сообщили, что в пятницу, 7 июня, в 06:35 мск в юго-восточной части Восточно-Китайского моря в то время, как авианосная ударная группа ВМС США и отряд кораблей ТОФ шли параллельными курсами, американский крейсер резко пересек курс российского корабля, пройдя в 50 м перед его носом. Из-за этого "Адмиралу Виноградову" пришлось резко сменить свое направление.

"На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", - сообщили в ТОФ.

Тем временем в интернете появились кадры инцидента. Видео, снятое с борта американского ракетного крейсера USS Chancellorsville, размещено в твиттере. На записи видно, как параллельно кораблю США двигается российский "Адмирал Виноградов".

Помимо этого американская журналистка Барбара Старр опубликовала в своем твиттер-аккаунте фотографию, на которой виден след изменения курса российского судна, передает РИА "Новости". Снимок сделан с дальнего расстояния, но на нем отчетливо виден момент опасного сближения военных кораблей.

В комментарии радио Sputnik председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев отметил, что маневрирование пришлось совершить экипажу российского "Адмирала Виноградова" из-за опасных действий США. По его словам, действия ракетного крейсера США противоречат правилам морского судоходства и являются откровенно вызывающими.

По его словам, теперь последуют действия политико-дипломатического характера. "Но впредь наши военные моряки будут еще более внимательно относиться к действиям "американских партнеров", - заключил собеседник радиостанции.

Это не единственный раз, когда американские военные совершают опасное маневрирование в Китайском море.

В начале мая действия кораблей США в Южном-Китайском море были восприняты Пекином как грубое нарушение суверенитета Китая, которое подрывает мир и стабильность в регионе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА "Новости".

По информации Reuters, которое ссылается на представителя ВМС США, два американских военных корабля прошли в непосредственной близости от спорных островов Спратли в Южно-Китайском море.

В то же время представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что судна США самовольно, без разрешения правительства страны, вошли в акваторию рифов Наньсюн и Чигуа китайских островов Наньша. ВМС КНР в соответствии с законом провели проверку "свой - чужой" и сделали предупреждение американских кораблям покинуть зону.

"Действия американских кораблей являются грубым нарушением суверенитета Китая, подрывом мира, безопасности и порядка в соответствующих водах. Китайская сторона выражает в связи с этим крайнее недовольство и решительный протест", - заявил китайский дипломат, призвав американские власти прекратить провокацию и уважать суверенитет страны.

Между тем, представитель 7-го флота ВМС США Клейтон Досс сказал, что этот "невинный проход" был направлен на то, чтобы "оспорить чрезмерные морские претензии и сохранить доступ к водным путям в соответствии с международным правом".

Ангелина Мильченко