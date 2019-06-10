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10.06.2019
ТАСС

NASA объявило о планах коммерциализации МКС

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Источник изображения: Фото: Carlos Barria / Reuters

Агентство представило соответствующий документ из пяти пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует расширение коммерческой деятельности на борту Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в пятницу на проходящей в Нью-Йорке пресс-конференции руководитель финансового управления NASA Джефф ДеВитт.

"Сегодня знаменательный день - NASA открывает МКС для коммерческих возможностей", - заявил он.

В этих целях американское космическое ведомство представило план, состоящий из пяти пунктов, в числе которых расширение коммерческой деятельности на МКС и краткосрочные частные миссии по отправке астронавтов на МКС.

Предполагается, что реализация плана даст возможность NASA, а также другим заинтересованным сторонам, приобретать товары и услуги на орбите и позволит сосредоточить усилия на программе пилотируемых полетов на Луну к 2024 году.

Американские специалисты неоднократно говорили, что рассматривают МКС как важнейшую научную и техническую платформу, в том числе для подготовки пилотируемого полета на Марс, который предполагается осуществить в середине 2030-х годов. В то же время в США уже не первый год обсуждается вопрос о том, можно ли будет передать финансирование программы МКС в частные руки, в том числе из соображений экономии госсредств.

В конце мая директор NASA Джим Брайденстайн, выступая во Флоридском институте технологии, объявил, что агентство выбрало компании, которые будут участвовать в разработке и создании окололунной станции Gateway, необходимой для обеспечения стратегического присутствия США в космосе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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