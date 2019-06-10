Войти
10.06.2019
Интерфакс-АВН

РФ начнет поставки С-400 Турции через два месяца, системы уже произведены - Чемезов

442
0
0
Сергей Чемезов. Архивное фото
Сергей Чемезов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Подготовка турецких специалистов для этой системы ПВО завершена

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Россия в рамках контракта произвела системы ПВО С-400 для Турции и завершила подготовку турецких специалистов, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"С турками все в порядке. Я надеюсь, что где-то уже месяца через два мы начнем поставки", - сказал Чемезов в интервью телеканалу НТВ.

Он заявил, что Турция внесла авансовый платеж, но часть контракта была оформлена в кредит.

"Кредитные деньги уже потрачены, произведена техника. Плюс мы обучение уже завершили всех военнослужащих", - сказал глава "Ростеха".

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

18 февраля Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

США требуют от Турции отказа от приобретения российских С-400.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Похожие новости
23.05.2019
Назло США: турецкие военные осваивают С-400
08.05.2019
Турецких специалистов для С-400 начнут готовить в июне
08.05.2019
Уроки по С-400: турки сядут за парту вместе с китайцами
16.11.2017
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:33
  • 28
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 16:26
  • 5
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР