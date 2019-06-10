Старая "Ангара-А5" улетит вхолостую

Второй пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5", запланированный на декабрь с космодрома Плесецк, будет испытательным и пройдет без полезной нагрузки, передает РИА Новости заявление гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Там будут испытания, прежде всего, разгонного блока и ракеты", — сказал глава госкорпорации.

Менеджер допустил, что третий пуск "Ангара-А5", намеченный на 2020 год, пройдет с полезной нагрузкой, в качестве которой рассматривается телекоммуникационный космический аппарат "Экспресс". Соответствующее решение может быть принято до конца июня.

Также Рогозин подтвердил, что сроки первого пуска "Ангара-А5М" с космодрома Восточный сохраняются. "Туда идут эшелоны техники, и мы приступили к формированию котлована, заливке бетона. Сроки не меняются — в 2023 году, кровь из носа, должны полететь", — передает ТАСС слова главы "Роскосмоса".

В мае стало известно, что легкая ракета "Ангара-1.2" оказалась дороже средних носителей "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" почти на 700 миллионов рублей.

В том же месяце сообщалось, что "Роскосмос" планирует выделить 9,1 миллиарда рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК для тяжелых ракет "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В".

В августе 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2014 году на космодроме Плесецк были успешно завершены летные испытания космического ракетного комплекса и первые пуски носителей "Ангара" легкого и тяжелого классов. Однако позднее в том же месяце исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Николай Севастьянов назвал одной из задач совета директоров "Центра Хруничева" завершение летных испытаний ракет "Ангара" с Плесецка.

"Ангара-А5М" от "Ангара-А5" отличается более форсированным двигателем. Если вторая тяжелая ракета с Плесецка должна выводить 24 тонны полезной нагрузки, то первая с Восточного — 27 тонн. Ракету "Ангара-А5В" от "Ангара-А5" отличает наличие в качестве разгонного блока КВТК вместо ДМ-03.

Решение о начале работ над семейством "Ангара" принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005 году. Всего к 2014 году на создание "Ангары" у "Центра Хруничева", самого проблемного предприятия "Роскосмоса", ушло около трех миллиардов долларов, однако дополнительные средства на разработку носителя продолжают выделяться. Сегодня долговая нагрузка производителя тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.