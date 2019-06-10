Террористы используют презервативы против ВКС России

Протурецкие боевики и джихадисты "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещены в РФ) несут большие потери от действия ВКС РФ и сирийской авиации, которая господствует в небе Идлиба и северной части Хамы. Так как у мятежников нет действенной системы ПВО, в ход идут самые разные придумки.

Если ранее во время битвы за Алеппо боевики поджигали шины, чтобы создать полосу задымления и усложнить нахождение авиацией наземных целей, то сейчас они пытаются затруднить полеты, насытив воздушное пространство небольшими объектами.

В Сети появились ролики, на которых пропагандисты "ан-Нусры" обучают население, как создать препятствия для действий самолетов ВКС РФ и ВВС САР. В качестве помех выступают надутые воздушные шарики и презервативы с прикрепленными к ним полосками алюминиевой фольги.

Таким образом, по уверению боевиков, они создадут непроницаемое для бортовых РЛС поле, затрудняющее ориентирование или же попадут в двигатели истребителей, что вызовет их выход из строя. Впрочем, полагает портал Free News, эти меры вряд ли являются эффективными для противодействия боевой авиации.