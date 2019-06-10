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10.06.2019
Военно-промышленный курьер

Террористы используют презервативы против ВКС России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Протурецкие боевики и джихадисты "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещены в РФ) несут большие потери от действия ВКС РФ и сирийской авиации, которая господствует в небе Идлиба и северной части Хамы. Так как у мятежников нет действенной системы ПВО, в ход идут самые разные придумки.

Если ранее во время битвы за Алеппо боевики поджигали шины, чтобы создать полосу задымления и усложнить нахождение авиацией наземных целей, то сейчас они пытаются затруднить полеты, насытив воздушное пространство небольшими объектами.

В Сети появились ролики, на которых пропагандисты "ан-Нусры" обучают население, как создать препятствия для действий самолетов ВКС РФ и ВВС САР. В качестве помех выступают надутые воздушные шарики и презервативы с прикрепленными к ним полосками алюминиевой фольги. 

Таким образом, по уверению боевиков, они создадут непроницаемое для бортовых РЛС поле, затрудняющее ориентирование или же попадут в двигатели истребителей, что вызовет их выход из строя. Впрочем, полагает портал Free News, эти меры вряд ли являются эффективными для противодействия боевой авиации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
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3 комментария
№1
10.06.2019 11:37
Прикольно. Это точно не их наши расстреливают?
0
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№2
10.06.2019 14:57
Цитата, gerrfrost сообщ. №1
Прикольно. Это точно не их наши расстреливают?
мстят за утерянные презики
0
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№3
10.06.2019 15:06
во истину гандонская тактика
0
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