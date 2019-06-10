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10.06.2019
WarSpot

Американцы показали броню из пены

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Источник изображения: warspot.ru

Армейские бронемашины могут стать намного более лёгкими. Вчера, 6 июня, на сайте Государственного университета Северной Каролины (North Carolina State University, NCSU) были опубликованы результаты исследования на бронепробитие композитной металлической пены (composite metal foam, CMF).

Учёные под руководством профессора Афсане Рабии провели испытания, протестировав на пробитие стандартную бронепластину, применяемую при создании бронетехники. При этом вместо базового слоя из бронестали был использован материал CMF.

Тестирование бронепластины с CMF

В описании испытания указывается, что стрельба велась стандартными и бронебойными пулями калибра .50 BMG. При этом скорость пуль составляла от 500 до 881 м/с. В частности, на видео показано попадание стандартной пули со свинцовым сердечником на скорости 514 м/с, почти не оставившей следа на обратной стороне пластины, а также бронебойной пули, летевшей со скоростью 801 м/с и выгнувшей пластину чуть более чем на сантиметр.

По словам Рабии, испытанные пластины были созданы путём замены стандартного слоя бронестали на панель из вспененной стали. Наружный керамический слой и внутренний слой из алюминия были попросту приклеены к CMF, и даже в этом случае полученная броня получилась вдвое легче базовой. Таким образом, уже сейчас есть возможность создания вдвое облегчённой брони или более защищённых транспортных средств без увеличения их веса.

Учёные продолжают работы над CMF, указывая, что металлическая пена может быть значительно улучшена путём использования сплавов или применения более прочных материалов. Разработка ведётся при содействии Командования по развитию боевых возможностей американской армии (United States Army Combat Capabilities Development Command), поэтому вскоре результат работы можно будет увидеть в новых армейских машинах.

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США
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