Войти
10.06.2019
Российская газета

Хуситы уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper

454
0
+3
Источник изображения: rg.ru

В йеменском небе сбит очередной беспилотный летальный аппарат. В Сети появились фотографии с места крушения. По обломкам установлено, что на этот раз потерян американский MQ-9 Reaper, используемый для разведывательных и ударных целей.

Пока неизвестно, какое средство противоздушной обороны использовали повстанцы. Ранее для уничтожения воздушных целей они задействовали смонтированные на автомобилях самодельные установки, предназначенные для запуска авиационных ракет Р-27Т и Р-73 российского производства. Их приобрели еще до начала гражданской войны для находившихся на вооружении йеменских ВВС самолетов МиГ-29.

Оборудованные специальными прицелами с тепловизионными каналами, они стали эффективным оружием против пилотируемой и беспилотной авиации.

Некоторые эксперты считают, что и в предыдущий раз именно такая установка ПВО "приземлила" MQ-9, который занимался разведкой объектов на территории йеменской столицы - Саны.

Также на этой неделе стало известно, что хуситам удалось уничтожить беспилотный разведывательный вертолет S-100, принадлежащий вооруженным силам Объединенных Арабских Эмиратов.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
ОАЭ
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
s-100 БАК
МиГ-29
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
26.12.2018
Вашингтону подрезали крылья
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
29.01.2014
Деньги решают не все
11.01.2012
Есть кое-какие успехи и в нашем Отечестве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:38
  • 30
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 16:26
  • 5
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР