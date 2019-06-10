Хуситы уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper

В йеменском небе сбит очередной беспилотный летальный аппарат. В Сети появились фотографии с места крушения. По обломкам установлено, что на этот раз потерян американский MQ-9 Reaper, используемый для разведывательных и ударных целей.

Пока неизвестно, какое средство противоздушной обороны использовали повстанцы. Ранее для уничтожения воздушных целей они задействовали смонтированные на автомобилях самодельные установки, предназначенные для запуска авиационных ракет Р-27Т и Р-73 российского производства. Их приобрели еще до начала гражданской войны для находившихся на вооружении йеменских ВВС самолетов МиГ-29.

Оборудованные специальными прицелами с тепловизионными каналами, они стали эффективным оружием против пилотируемой и беспилотной авиации.

Некоторые эксперты считают, что и в предыдущий раз именно такая установка ПВО "приземлила" MQ-9, который занимался разведкой объектов на территории йеменской столицы - Саны.

Также на этой неделе стало известно, что хуситам удалось уничтожить беспилотный разведывательный вертолет S-100, принадлежащий вооруженным силам Объединенных Арабских Эмиратов.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев