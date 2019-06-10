Сбербанк будет контролировать использование кредитов из космоса
Развитие современных геоинформационных сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) позволит Сбербанку осуществлять мониторинг строящихся жилых, коммерческих, промышленных объектов, финансируемых за счет кредитных средств. Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Российские космические системы".
Взаимодействие в этой сфере обеспечит соглашение, подписанное Сбербанком и Роскосмосом на полях Петербургского международного экономического форума - 2019. Уполномоченным представителем для организации взаимодействия со стороны Роскосмоса выступила компания "Терра Тех" - дочернее общество "Российских космических систем" и разработчик решений в области ДЗЗ.
Отмечается, что использование геосервисов обеспечит автоматизацию различных процессов в банке, а также облегчит создание целого спектра цифровых продуктов для экосистемы Сбербанка.
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