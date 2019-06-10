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10.06.2019
Военно-промышленный курьер

Сбербанк будет контролировать использование кредитов из космоса

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Источник изображения: vpk-news.ru

Развитие современных геоинформационных сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) позволит Сбербанку осуществлять мониторинг строящихся жилых, коммерческих, промышленных объектов, финансируемых за счет кредитных средств. Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Российские космические системы".

Взаимодействие в этой сфере обеспечит соглашение, подписанное Сбербанком и Роскосмосом на полях Петербургского международного экономического форума - 2019. Уполномоченным представителем для организации взаимодействия со стороны Роскосмоса выступила компания "Терра Тех" - дочернее общество "Российских космических систем" и разработчик решений в области ДЗЗ.

Отмечается, что использование геосервисов обеспечит автоматизацию различных процессов в банке, а также облегчит создание целого спектра цифровых продуктов для экосистемы Сбербанка.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
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