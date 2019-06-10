"Даже не знает о Марсе": астронавт высмеял Трампа

Знаменитый астронавт высмеял Трампа

Знаменитый астронавт Майкл Коллинз, 50 лет назад летавший к Луне в составе экипажа "Аполлон-11", высмеял Дональда Трампа. Коллинз не уверен, что президент страны вообще знает о существовании Марса.

Прославленный американский астронавт, участник полета "Аполлона-11" к Луне Майкл Коллинз подверг резкой критике компетентность Дональда Трампа в вопросах космоса. По словам бригадного генерала ВВС США в отставке, он хотел бы дожить до высадки американцев на Марсе, однако сомневается, что такое может произойти при действующем президенте.

"Не думаю, что Трамп много знает о Марсе. Более того, он, возможно, даже не знает о существовании такой планеты", - отметил Коллинз в интервью подкасту CNN "Apollo 11: Beyond the Moon", отвечая на вопрос о стратегии Трампа по исследованию космоса.

Резкий тон астронавта-ветерана явился реакцией на заявления президента США о перспективах новой лунной программы NASA. Коллинз подчеркнул, что грезит высадкой на Марс на протяжении десятилетий, считая это направление для исследований приоритетным в сравнении с Луной.

"У нас есть такие люди, как Джефф Безос и Илон Маск, которые тратят на свои проекты миллиарды долларов, - напомнил Коллинз. -

Думаю, мы уверенно приближаемся к тому моменту, когда наконец-то появится возможность совершить исторический полет".

Из различных выступлений Трампа напрашивается вывод о том, что успехи в космосе он считает важным компонентом своей политики. Так, в конце первого года пребывания в должности глава государства поручил NASA "возглавить инновационную программу освоения космоса", целью которой являлась бы отправка астронавтов на Луну и в дальнейшем на Марс. Не обошел данную тему и вице-президент Майк Пенс - он, правда, акцентировал внимание на спутнике Земли. На заседании Национального космического совета в марте политик подтвердил, что перед США стоит задача вернуться на Луну в течение пяти лет. Интересно, что некоторые увидели в этом намек на стремление Трампа остаться в президентском кресле на второй срок.

В ходе недавней поездки в Японию Трамп снова поднял тему космических амбиций в США.

"Мы отправимся на Луну. И очень скоро мы полетим на Марс", - пообещал он, не оглашая при этом конкретных сроков.

В середине мая текущего года Трамп сообщил в твиттере о принятом решении выделить NASA на освоение Луны и Марса дополнительно $1,6 млрд. Новая лунная программа США получила название "Артемида". NASA рассчитывает отправить астронавтов на Луну к 2024 году. Особо подчеркивается, что при формировании экипажа будет соблюдено гендерное равенство: на поверхности побывают мужчина и женщина.

"Уточняю: первая женщина и следующий человек на Луне будут американскими астронавтами, запущенными на американской ракете с американской территории,

- говорил по этому поводу Пенс. - Чтобы достичь Луны в следующие пять лет, нам надо выбрать наши цели уже сейчас. В NASA давно знают, что южный полюс Луны имеет огромное научное, экономическое и стратегическое значение, и теперь пришло время отправиться туда".

Ряд скептиков полагают, что, часто высказываясь о космосе, Трамп хочет достичь славы другого американского президента Джона Кеннеди, при котором астронавты "Аполлона-11" впервые в истории побывали на Луне. Однажды погружение Трампа в космическую повестку обернулось курьезным случаем. Об этом эпизоде написал в своей книге бывший помощник главы государства Клифф Симс.

С его слов, 24 апреля 2017 года Трамп позвонил на борт МКС, чтобы поздравить астронавта NASA Пегги Уитсон с установлением рекорда по длительности пребывания в космосе среди американских астронавтов. Во время звонка Трамп сидел за своим столом в Овальном кабинете. Рядом находилась его дочь и советник Иванка, астронавт Кейт Рубинс, а астронавты Уитсон и Джек Фишер отвечали на его вопросы, среди которых был "Чему мы учимся, находясь в космосе?".

Другой вопрос, возможно, ввел в замешательство Уитсон, поскольку Трамп спросил ее о том, когда станет возможен полет людей на Марс.

"Что ж, думаю, как прописано в вашем законе, это может случиться в 2030-е годы. К сожалению, космические полеты требуют много времени и денег, так что полет туда потребует некоторой международной кооперации", - ответила она.

Однако Трампу ее ответ не понравился. "Я полагаю, мы хотели бы сделать это в мой первый срок или хотя бы во второй. Так что, думаю, нам надо немного ускориться". Тогда мало кто обратил внимание на эти слова, а газета New York Times написала, что Трамп, вероятно, шутил. На видеозаписи действительно видно, что Трамп в этот момент улыбался, однако из воспоминаний Симса следует, что Трамп говорил серьезно.

Скептически настроенный по отношению к своему президенту Коллинз - один из 24 астронавтов, летавших к Луне. Сам он, правда, так и не побывал на спутнике Земли: эта слава досталась Нилу Армстронгу и Эдвину Олдрину, в то время как Коллинз пилотировал командный модуль на лунной орбите. Историческое событие состоялось 21 июля 1969 года. В этом году отмечается 50-летие миссии корабля "Аполлон-11", а уже 23 июня CNN представит премьеру одноименного фильма.

За полет к Луне Коллинз в 1970 году удостоился медали NASA "За выдающиеся заслуги". Его имя присвоено одному из кратеров на видимой стороне Луны.

Первый полет Коллинза в космос датируется июлем 1966 года. В рамках полета корабля "Джемини-10" под командованием Джона Янга пилот дважды выходил в открытый космос - и стал первым человеком в мире по этому показателю.

Отдел "Наука"