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10.06.2019
Газета.ru

"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М

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Источник изображения: gazeta.ru

В США оценили модернизированный Ту-22М3М

Модернизированный дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М - это неприятный сюрприз для ВМС США, заявили американские журналисты. Там обратили внимание на то, что после обновления у самолета существенно улучшилась навигация и увеличился боевой радиус. При этом российские эксперты называют неприятной новостью для США даже не столько сам факт существования этих бомбардировщиков, а вероятность их размещения в Крыму.



Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М. По информации журналистов, модернизированный Ту-22М3М пополнился тремя современными противокорабельными крылатыми ракетами Х-32, которые эффективно поражают цели на берегу. Если до модернизации бомбардировщик летал на расстояния до 7 тыс. км, то теперь его боевой радиус существенно увеличился, а обновленная на 80% авионика заметно улучшила навигацию ракетоносца.

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко подтвердил, что данные американских журналистов соответствуют действительности, но, по его мнению,

"по сути, ничего удивительного в модернизации бомбардировщика не случилось".

Он отметил, что такие же изменения происходят и с американской техникой. При этом он подчеркнул, что даже небольшое количество таких бомбардировщиков на вооружении у армии изменит расстановку сил на театре военных действий.

"Почему The National Interest пишет, что модернизированные Ту-22М3М стали "неприятным сюрпризом" для ВМС США? Потому что американцы долгое время не проводили модернизации в своей противоракетной обороне на флоте, а сейчас им надо срочно менять подходы, потому что угрозы выросли, а совершенствовать оборонительные системы достаточно сложно", - пояснил сотрудник Центра стратегической конъюнктуры ФАН.

О том, что модернизированный Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для американских ВМС, ранее заявил и другой военный эксперт Юрий Кнутов.

Он рассказал RT, что в ближайшие годы география применения бомбардировщика расширится в рамках программы Минобороны по совершенствованию аэродромов и военных баз. Кнутов напомнил, что в конце прошлого года в Крыму завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы на аэродроме "Бельбек", а возможность переброски Ту-22М3М в Крым, по его мнению, является особенно важной.

"В акваторию Черного моря регулярно заходят американские эсминцы. Если ситуация обострится, то размещение бомбардировщиков на полуострове станет неприятным сюрпризом для ВМС США", - пояснил он.

Телеканал "Звезда" 1 июня опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. На ролике запечатлены взлет, полет и посадка самолета. Испытания техники проходили в разных погодных условиях, на различных высотах и скоростях.

Ту-22М3М представляет собой глубокую модернизацию бомбардировщика Ту-22М3. На самолете установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования, призванный повысить точность навигации и уровень автоматизации управления.

После обновления упростится и обслуживание машины, а боевой потенциал авиационного комплекса при этом расширится.

Модернизированный бомбардировщик-ракетоносец был представлен в Казани в августе прошлого года, после чего его передали на наземные и летные испытания. Планируется, что российские ВКС получат боевую машину уже в 2021 году.

Как сообщили телеканалу "Звезда" сотрудники ПАО "Туполев" - разработчика самолета - модернизированный бомбардировщик получил штангу топливозаправки.

На сегодняшний день Ту-22М3М проходит летные испытания на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова (КАЗ). Его первый полет после обновления состоялся 28 декабря прошлого года. Самолет поднялся на высоту 1,5 км. С весны бомбардировщик совершает полеты на высоте 9 км. Летные испытания главным образом преследуют цель проверить надежность всех бортовых систем и агрегатов.

В марте этого года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщал, что развернутые в Крыму Ту-22М3 будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) "в любой точке Европы".

"Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО,

а с учетом его модернизации в течение нескольких следующих лет до уровня М3М и оснащения новыми типами авиационных средств поражения сделает его универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи км", - объяснил сенатор журналистам, говоря о размещенных на авиабазе в Гвардейском в Крыму Ту-22М3.


Лидия Мисник

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Страны
Россия
США
Продукция
Ту-22М
Компании
КАПО Горбунова
Оборонительные системы
Туполев
Персоны
Бондарев Виктор
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4 комментария
№1
10.06.2019 13:32
Дальность пуска Х-32: 600-1000 км. Если у кораблей НАТО не будет прикрытия своей авиацией, то да, это беда, но оно ведь скорее всего будет, а значит на дальность выстрела просто никто не сможет подлететь, т.е проблемы по сути и нет для американцев.
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№2
10.06.2019 13:40
Цитата, Враг сообщ. №1
Если у кораблей НАТО не будет прикрытия своей авиацией, то да, это беда, но оно ведь скорее всего будет, а значит на дальность выстрела просто никто не сможет подлететь
А сама то "своя авиация" бессмертная что ли...?
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№3
10.06.2019 14:15
Цитата, Враг сообщ. №1
Дальность пуска Х-32: 600-1000 км. Если у кораблей НАТО не будет прикрытия своей авиацией, то да, это беда, но оно ведь скорее всего будет, а значит на дальность выстрела просто никто не сможет подлететь, т.е проблемы по сути и нет для американцев.

дальность патрулирование хорнетов и хокаев ~300 км от АВ .
пускай хокай обнаружит цели типа Ту-22 на 400-500км   , это значит что увидит их в 700-800км от АВ ,при дальности пуска Х-32 в 1000 км  авиакрыло АВ не только не перехватит (с 300км от АВ до дальности обнаружения 700-800км  все же 400-500км которые еще пролететь надо) а даже не увидит носителя .
ЗЫ высота полета  Х-32 выше досягаемости по высоте SM2,6 AIM-120 всех версиий и прочего . и ниже минимального порога у SM-3/
то есть матрасам даже сбивать их нечем
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№4
10.06.2019 14:21
Цитата, просто экспл сообщ. №3
высота полета  Х-32 выше досягаемости по высоте SM2,6 AIM-120 всех версиий и прочего . и ниже минимального порога у SM-3
В это слабо верится. Х-32 это всего лишь модернизация давно существующей Х-22. На вооружении с 1968, официально с 1971 г. Считаю невероятным что ЮСы до сих пор не создали средств от последней.
Во вторых, ПКР неизбежно снизит высоту в ходе атаки цели.
Ну и наконец, они регулярно проводят обновления своих систем. Так что даже если вчера - нет, то завтра - да.

Думаю Х-32 была вариантом подстраховки. На вооружение Ту-22М3М - скорее всего уже с "Кинжалом" пойдут.
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