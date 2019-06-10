Рогозин лично проконтролирует запуск космического телескопа "Спектр-РГ"

Сотрудники лаборатории НПО им. С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур.

Глава Роскосмоса отметил, что запуск имеет особую значимость, так как станет фактически испытательным для разгонного блока ДМ-3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что лично проконтролирует запуск космического радиотелескопа "Спектр-РГ" ракетой-носителем "Союз" с Байконура 21 июня.

"Сложный пуск с Байконура, потому что "Спектр-РГ" - дорогая машина, серьезный телескоп. Это продолжение большой работы Академии наук <...> Я очень волнуюсь, переживаю, сам поеду туда. Надеюсь, что все будет нормально", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что данный запуск имеет особую значимость, так как станет фактически испытательным для разгонного блока ДМ-3. "Мы выводим его ["Спектр-РГ"] на разгонном блоке, который до сих пор летал в разные годы в основном аварийно, это так называемый разгонный блок ДМ. Поэтому я послал людей на Байконур, они комиссионно и тщательно отслеживают сейчас все работы", - пояснил Рогозин.

Разгонные блоки типа ДМ разработаны Ракетно-космической корпорацией "Энергия", предназначены для перевода космических аппаратов с опорной на целевую околоземную орбиту, а также на отлетные траектории. Они созданы на базе блока Д, который разрабатывался в рамках лунной программы СССР для сверхтяжелой ракеты-носителя Н1.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

Ранее замгендиректора - генконструктор НПО имени С. А. Лавочкина (предприятие - изготовитель аппарата) Александр Ширшаков сообщал, что запуск российской обсерватории "Спектр-РГ" назначен на 21 июня этого года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" и разгонного блока ДМ-3, резервная дата старта - 12 июля 2019 года.