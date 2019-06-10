Войти
10.06.2019
Интерфакс-АВН

"Швабе" и петербургский университет имени Бонч-Бруевича будут совместно работать в области фотоники

494
0
+2
Фотоника
Иллюстрация на темы "Фотоника, лазерная техника, электроника".
Источник изображения: rbc.ru

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) договорились о научно-техническом сотрудничестве.

"Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. В процессе сотрудничества стороны намерены раскрыть собственный научно-технический потенциал, реализуя совместные проекты в области фотоники, систем связи и гражданского приборостроения, а также занимаясь внедрением инновационных технологий на производствах", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", которое поступило в "Интерфакс" в пятницу.

Документ подписали генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев и ректор СПбГУТ Сергей Бачевский.

По словам Патрикеева, соглашение подразумевает, в частности, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по совместным контрактам.

"Наша основная задача - расширить возможности для студентов, магистрантов и аспирантов", - сказал Патрикеев, которого цитирует пресс-служба.

Она сообщает, что холдинг также предоставит студентам возможности для прохождения практики и стажировок. "Это позволит молодым людям быстрее и качественнее начать освоение высокотехнологичного производства", - сказано в сообщении.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
Фотоника
Похожие новости
14.10.2016
"Россия не может позволить себе не иметь своей операционной системы"
03.07.2015
Ростех примет участие в выставке «ИННОПРОМ-2015»
14.07.2014
Дмитрий Медведев оценил инновационные разработки холдинга «Швабе»
11.07.2014
Минпромторг готовит подпрограмму по развитию фотоники в России
25.03.2013
"Швабе" представит инновационную продукцию в московском "Экспоцентре"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:36
  • 29
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 16:26
  • 5
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР