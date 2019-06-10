"Швабе" и петербургский университет имени Бонч-Бруевича будут совместно работать в области фотоники

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) договорились о научно-техническом сотрудничестве.

"Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. В процессе сотрудничества стороны намерены раскрыть собственный научно-технический потенциал, реализуя совместные проекты в области фотоники, систем связи и гражданского приборостроения, а также занимаясь внедрением инновационных технологий на производствах", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", которое поступило в "Интерфакс" в пятницу.

Документ подписали генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев и ректор СПбГУТ Сергей Бачевский.

По словам Патрикеева, соглашение подразумевает, в частности, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по совместным контрактам.

"Наша основная задача - расширить возможности для студентов, магистрантов и аспирантов", - сказал Патрикеев, которого цитирует пресс-служба.

Она сообщает, что холдинг также предоставит студентам возможности для прохождения практики и стажировок. "Это позволит молодым людям быстрее и качественнее начать освоение высокотехнологичного производства", - сказано в сообщении.