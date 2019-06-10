У нас достаточно "Искандеров", но мы надеемся получить кое-что еще – премьер Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе состоявшейся встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсуждались вопросы о поставках оружия.

"Мы хорошо сотрудничаем в военно-технической сфере и, конечно, у нас есть кое-какие договоренности. И я думаю, наши отношения в этой отрасли развиваются планомерно", - сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи вопрос поставок Еревану новых оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-Э" в дополнение к уже поставленным ранее батареям ОТРК, Пашинян сказал, что их у Армении достаточно.

"У нас достаточно "Искандеров". Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое", - отметил премьер-министр Армении, не уточнив, о каком вооружении идёт речь.

Армения планирует закупить четыре российских многоцелевых истребителя Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года. Всего Ереван хотел бы закупить 12 таких машин. В Минобороны Армении ранее отмечали, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российской стороной кредита в 100 миллионов долларов находится на стадии реализации.