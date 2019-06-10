Войти
10.06.2019
Военно-промышленный курьер

У нас достаточно "Искандеров", но мы надеемся получить кое-что еще – премьер Армении

739
0
-1
Источник изображения: vpk-news.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе состоявшейся встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсуждались вопросы о поставках оружия.

"Мы хорошо сотрудничаем в военно-технической сфере и, конечно, у нас есть кое-какие договоренности. И я думаю, наши отношения в этой отрасли развиваются планомерно", - сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи вопрос поставок Еревану новых оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-Э" в дополнение к уже поставленным ранее батареям ОТРК, Пашинян сказал, что их у Армении достаточно.

"У нас достаточно "Искандеров". Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое", - отметил премьер-министр Армении, не уточнив, о каком вооружении идёт речь.

Армения планирует закупить четыре российских многоцелевых истребителя Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года. Всего Ереван хотел бы закупить 12 таких машин. В Минобороны Армении ранее отмечали, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российской стороной кредита в 100 миллионов долларов находится на стадии реализации.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Армения
Россия
Продукция
Искандер
Су-30
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
06.01.2014
ГОЗ 2013. Почему Минобороны и предприятия ОПК сумели найти общий язык
24.12.2009
По оценке штаб-квартиры НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:42
  • 27
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:21
  • 4
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР